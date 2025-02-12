Известны стартовые составы на матч Фейеноорд – Милан

В среду, 12 февраля, пройдет первый матч между «Фейеноордом» и «Миланом» в рамках 1/16 финала Лиги чемпионов.

Матч примет стадион «Фейенорд» в Роттердаме. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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Главные тренеры определились со стартовыми составами своих команд.

Стартовые составы на матч «Фейеноорд» – «Милан»: