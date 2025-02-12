Лига чемпионов12 февраля 2025, 21:04 | Обновлено 12 февраля 2025, 21:45
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Известны стартовые составы на матч Фейеноорд – Милан
Матч 1/16 финала Лиги чемпионов начнется в 22:00 по киевскому времени
12 февраля 2025, 21:04 | Обновлено 12 февраля 2025, 21:45
196
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В среду, 12 февраля, пройдет первый матч между «Фейеноордом» и «Миланом» в рамках 1/16 финала Лиги чемпионов.
Матч примет стадион «Фейенорд» в Роттердаме. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча будут доступны в Telegram Sport.ua
Главные тренеры определились со стартовыми составами своих команд.
Стартовые составы на матч «Фейеноорд» – «Милан»:
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