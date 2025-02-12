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Лига чемпионов
12 февраля 2025, 21:04 | Обновлено 12 февраля 2025, 21:45
196
0

Известны стартовые составы на матч Фейеноорд – Милан

Матч 1/16 финала Лиги чемпионов начнется в 22:00 по киевскому времени

12 февраля 2025, 21:04 | Обновлено 12 февраля 2025, 21:45
196
0
Известны стартовые составы на матч Фейеноорд – Милан
Getty Images/Global Images Ukraine. Милан

В среду, 12 февраля, пройдет первый матч между «Фейеноордом» и «Миланом» в рамках 1/16 финала Лиги чемпионов.

Матч примет стадион «Фейенорд» в Роттердаме. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча будут доступны в Telegram Sport.ua

Главные тренеры определились со стартовыми составами своих команд.

Стартовые составы на матч «Фейеноорд» – «Милан»:

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Фейеноорд Милан Лига чемпионов стартовые составы
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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