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Испания
12 февраля 2025, 20:08 | Обновлено 12 февраля 2025, 20:15
778
1

Будет в топе по зарплате. Реал предложил новичку королевские условия

Александер-Арнольд получит контракт на 8-10 млн в год

12 февраля 2025, 20:08 | Обновлено 12 февраля 2025, 20:15
778
1
Будет в топе по зарплате. Реал предложил новичку королевские условия
Getty Images/Global Images Ukraine. Трент Александер-Арнольд

По информации британских СМИ, Реал интенсифицировал усилия по подписанию правого защитника Ливерпуля Трента Александера-Арнольда, который летом станет свободным агентом.

Мадридцы пытались в январе оформить трансфер, предложив Ливепулю 20 миллионов евро, но Красные ведут борьбу за АПЛ и Лигу чемпионов, поэтому отказались от этого варианта и готовы потерять игрока бесплатно.

Реал близок к договоренности с игроком, предложив ему около 400 тысяч евро в неделю, что сделает британца одним из самых высокооплачиваемых футболистов мира.

В Мадриде уверены, что ничто не помешает сделке, о которой объявят после завершения сезона.

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Реал Мадрид Ливерпуль трансферы трансферы Ла Лиги Трент Александер-Арнольд Ла Лига
Иван Зинченко Источник: The Telegraph
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Комментарии 1
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Mark4854590
Александер-Арнольд не залишиться у Ліверпулі. Інакше вже б підписав контракт. Так що скоріше за все в Реал і перейде.
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