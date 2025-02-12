Будет в топе по зарплате. Реал предложил новичку королевские условия
Александер-Арнольд получит контракт на 8-10 млн в год
По информации британских СМИ, Реал интенсифицировал усилия по подписанию правого защитника Ливерпуля Трента Александера-Арнольда, который летом станет свободным агентом.
Мадридцы пытались в январе оформить трансфер, предложив Ливепулю 20 миллионов евро, но Красные ведут борьбу за АПЛ и Лигу чемпионов, поэтому отказались от этого варианта и готовы потерять игрока бесплатно.
Реал близок к договоренности с игроком, предложив ему около 400 тысяч евро в неделю, что сделает британца одним из самых высокооплачиваемых футболистов мира.
В Мадриде уверены, что ничто не помешает сделке, о которой объявят после завершения сезона.
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