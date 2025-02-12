Лига чемпионов12 февраля 2025, 18:46 |
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Известны стартовые составы на матч Брюгге – Аталанта
Матч 1/16 финала Лиги чемпионов начнется в 19:45 по киевскому времени
12 февраля 2025, 18:46 |
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Во вторник, 11 февраля, пройдет первый матч между «Брюгге» и «Аталантой» в рамках 1/16 финала Лиги чемпионов.
Матч примет Ян Брейдел в Брюгге. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча будут доступны в Telegram Sport.ua
Главные тренеры определились со стартовыми составами своих команд.
Стартовые составы на матч «Брюгге» – «Аталанта»:
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