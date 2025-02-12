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Лига чемпионов
12 февраля 2025, 18:46 |
56
0

Известны стартовые составы на матч Брюгге – Аталанта

Матч 1/16 финала Лиги чемпионов начнется в 19:45 по киевскому времени

12 февраля 2025, 18:46 |
56
0
Известны стартовые составы на матч Брюгге – Аталанта
Getty Images/Global Images Ukraine. Ян Брейдел

Во вторник, 11 февраля, пройдет первый матч между «Брюгге» и «Аталантой» в рамках 1/16 финала Лиги чемпионов.

Матч примет Ян Брейдел в Брюгге. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча будут доступны в Telegram Sport.ua

Главные тренеры определились со стартовыми составами своих команд.

Стартовые составы на матч «Брюгге» – «Аталанта»:

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Брюгге Аталанта Лига чемпионов стартовые составы
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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