Известны стартовые составы на матч Брюгге – Аталанта

Во вторник, 11 февраля, пройдет первый матч между «Брюгге» и «Аталантой» в рамках 1/16 финала Лиги чемпионов.

Матч примет Ян Брейдел в Брюгге. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

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Главные тренеры определились со стартовыми составами своих команд.

Стартовые составы на матч «Брюгге» – «Аталанта»: