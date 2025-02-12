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  4. Легенда футбола назвал, какого игрока нужно заменить Манчестер Сити
Англия
12 февраля 2025, 18:13 |
1535
1

Легенда футбола назвал, какого игрока нужно заменить Манчестер Сити

Каррагер уверен, что клубу стоит задуматься о замене стража ворот

12 февраля 2025, 18:13 |
1535
1
Легенда футбола назвал, какого игрока нужно заменить Манчестер Сити
Sky Sports

Известный в прошлом защитник, а ныне эксперт на телевидении Джейми Каррагер считает, что Манчестер Сити стоит задуматься о подписании вратаря вместо Эдерсона.

«Постоянно обсуждается тема Манчестер Сити и отсутствия Родри, мол, нет лидера в центре поля и много возрастных игроков. Но мне кажется, что клубу стоит задуматься о подписании вратаря вместо Эдерсона».

«Эдерсон – фантастический кипер в плане владения мячом, но как вратарь... Его ошибки стоили Сити успеха в матче с Реалом. Эдерсон многое сделал для чемпионских команд Манчестер Сити, но он уже слишком долго в команде».

«И уже не играет на том уровне, что раньше», – сказал Каррагер.

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Манчестер Сити Эдерсон Джейми Каррагер Английская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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Gargantua81
ну так третий гол это и есть результат его "фантастического владения"
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