Легенда футбола назвал, какого игрока нужно заменить Манчестер Сити
Каррагер уверен, что клубу стоит задуматься о замене стража ворот
Известный в прошлом защитник, а ныне эксперт на телевидении Джейми Каррагер считает, что Манчестер Сити стоит задуматься о подписании вратаря вместо Эдерсона.
«Постоянно обсуждается тема Манчестер Сити и отсутствия Родри, мол, нет лидера в центре поля и много возрастных игроков. Но мне кажется, что клубу стоит задуматься о подписании вратаря вместо Эдерсона».
«Эдерсон – фантастический кипер в плане владения мячом, но как вратарь... Его ошибки стоили Сити успеха в матче с Реалом. Эдерсон многое сделал для чемпионских команд Манчестер Сити, но он уже слишком долго в команде».
«И уже не играет на том уровне, что раньше», – сказал Каррагер.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Джанлуиджи выделил Криштиану Роналду, Лионеля Месси и Роналдо
У команды неудачная серия против Полесья