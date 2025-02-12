Легенда футбола назвал, какого игрока нужно заменить Манчестер Сити

Известный в прошлом защитник, а ныне эксперт на телевидении Джейми Каррагер считает, что Манчестер Сити стоит задуматься о подписании вратаря вместо Эдерсона.

«Постоянно обсуждается тема Манчестер Сити и отсутствия Родри, мол, нет лидера в центре поля и много возрастных игроков. Но мне кажется, что клубу стоит задуматься о подписании вратаря вместо Эдерсона».

«Эдерсон – фантастический кипер в плане владения мячом, но как вратарь... Его ошибки стоили Сити успеха в матче с Реалом. Эдерсон многое сделал для чемпионских команд Манчестер Сити, но он уже слишком долго в команде».

«И уже не играет на том уровне, что раньше», – сказал Каррагер.