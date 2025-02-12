Брендан РОДЖЕРС: «В этой игре возможно все»

Главный тренер шотландского «Селтика» Брендан Роджерс поделился ожиданиями от первого матча 1/16 финала Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии»:

«Я думаю, что с такой энергией и поддержкой, как у нас, в игре все возможно. Для нас важно иметь какие-то шансы перед тем, как мы поедем в Германию, и это ключевой месседж для нас. Мы хотим ехать и играть, мы не боимся проиграть. Если мы сможем выступить так же хорошо, как выступали в этом сезоне, особенно дома, надеюсь, мы получим то, чего заслуживаем.

«Бавария» – один из гигантов европейского футбола, они действительно футбольные короли с точки зрения того, чего они достигли за много-много лет на этом уровне. Поэтому то, что мы можем бросить им вызов, является большим показателем. Что добавляет мне уверенности, так это то, как мы комбинируем нашу игру, а также нашу физическую подготовку».

Начало матча «Селтик» – «Бавария» запланировано 12 февраля в 22:00 по киевскому времени.