Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Джан Пьеро Гасперини: «Мы уже видели, как Брюгге сыграл с Ювентусом»
Лига чемпионов
12 февраля 2025, 16:07 | Обновлено 12 февраля 2025, 16:08
316
0

Джан Пьеро Гасперини: «Мы уже видели, как Брюгге сыграл с Ювентусом»

Наставник «Аталанты» поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов

12 февраля 2025, 16:07 | Обновлено 12 февраля 2025, 16:08
316
0
Джан Пьеро Гасперини: «Мы уже видели, как Брюгге сыграл с Ювентусом»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джан Пьеро Гасперини

12 февраля состоится матч 1/16 финала Лиги чемпионов, в котором сойдутся «Брюгге» и «Аталанта». Наставник итальянского клуба Джан Пьеро Гасперини и нападающий Шарль де Кетеларе поделились ожиданиями от предстоящей встречи:

Гасперини: «Мы уже видели, как «Брюгге» играет в Лиге чемпионов, когда они сыграли вничью с «Ювентусом» дома и доставили «Милану» массу проблем на «Сан-Сиро». Как и все команды Лиги чемпионов, они привыкли бороться за победу во всех соревнованиях.

Они атакуют, у них высокий темп и интенсивность. Нам нужно быть очень осторожными, потому что как только вы чувствуете, что контролируете матч, они могут навредить вам. Мы должны быть начеку».

Де Кетеларе: «Я фактически вернулся домой. Я вырос здесь и пережил много прекрасных моментов в этом клубе. Приятно снова это почувствовать. Будет ли когда-нибудь еще возможность играть в футболке «Брюгге»? Возможно, больше никогда такой шанс мне не выпадет. Вот почему это очень приятный момент».

Шарль ранее выступал за бельгийский клуб, откуда в 2023 году перебрался в чемпионат Италии – сначала в «Милан», позже присоединился к «Аталанте».

Поединок Лиги чемпионов «Брюгге» – «Аталанта» пройдет на стадионе «Ян Брейдел», начало встречи – в 19:45 по киевскому времени.

По теме:
Брендан РОДЖЕРС: «В этой игре возможно все»
Венсан КОМПАНИ: «Селтик заслужил уважение»
Сержиу КОНСЕЙСАУ: «У Милана осталось 15 полевых игроков»
Лига чемпионов Аталанта Брюгге Джан Пьеро Гасперини Шарль де Кетеларе пресс-конференция
Николай Титюк Источник: УЕФА
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Аль-Шейх назвал место Усика в списке лучших боксеров современности
Бокс | 12 февраля 2025, 08:30 2
Аль-Шейх назвал место Усика в списке лучших боксеров современности
Аль-Шейх назвал место Усика в списке лучших боксеров современности

Турки считает украинского боксера лучшим в мире на данный момент

Свитолина не сумела переиграть пятую ракетку мира на большом турнире в Дохе
Теннис | 11 февраля 2025, 18:03 29
Свитолина не сумела переиграть пятую ракетку мира на большом турнире в Дохе
Свитолина не сумела переиграть пятую ракетку мира на большом турнире в Дохе

Элина в двух сетах проиграла Джессике Пегуле в 1/16 финала тысячника в Катаре

Фрэнк УОРРЕН: «Уберите оттуда Усика»
Бокс | 12.02.2025, 08:08
Фрэнк УОРРЕН: «Уберите оттуда Усика»
Фрэнк УОРРЕН: «Уберите оттуда Усика»
ФОТО. «Где твой Золотой мяч?» Винисиус остроумно ответил фанатам Ман Сити
Футбол | 12.02.2025, 12:51
ФОТО. «Где твой Золотой мяч?» Винисиус остроумно ответил фанатам Ман Сити
ФОТО. «Где твой Золотой мяч?» Винисиус остроумно ответил фанатам Ман Сити
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продлило контракт с защитником
Футбол | 12.02.2025, 17:00
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продлило контракт с защитником
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продлило контракт с защитником
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Обновился рейтинг WBC. Украинский боксер поднялся на первое место
Обновился рейтинг WBC. Украинский боксер поднялся на первое место
10.02.2025, 17:33
Бокс
Новый рейтинг WBC. Фьюри исключен, где Джошуа и Баколе
Новый рейтинг WBC. Фьюри исключен, где Джошуа и Баколе
10.02.2025, 16:49 1
Бокс
Владимир КЛИЧКО: «Невероятный человек. Я часто с ним спорил»
Владимир КЛИЧКО: «Невероятный человек. Я часто с ним спорил»
10.02.2025, 16:56
Бокс
Касильяс назвал лучшего вратаря в мире на данный момент
Касильяс назвал лучшего вратаря в мире на данный момент
11.02.2025, 00:02
Футбол
Известного украинского футболиста обвиняют в бегстве за границу
Известного украинского футболиста обвиняют в бегстве за границу
10.02.2025, 21:28 3
Футбол
Роналду забил 172 пенальти в карьере. Сколько у Месси? Его опередили двое
Роналду забил 172 пенальти в карьере. Сколько у Месси? Его опередили двое
11.02.2025, 03:29 3
Футбол
Трабзонспор с Зубковым и Сиканом сыграл против команды Степаненко
Трабзонспор с Зубковым и Сиканом сыграл против команды Степаненко
10.02.2025, 21:14 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем