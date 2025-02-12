Джан Пьеро Гасперини: «Мы уже видели, как Брюгге сыграл с Ювентусом»

12 февраля состоится матч 1/16 финала Лиги чемпионов, в котором сойдутся «Брюгге» и «Аталанта». Наставник итальянского клуба Джан Пьеро Гасперини и нападающий Шарль де Кетеларе поделились ожиданиями от предстоящей встречи:

Гасперини: «Мы уже видели, как «Брюгге» играет в Лиге чемпионов, когда они сыграли вничью с «Ювентусом» дома и доставили «Милану» массу проблем на «Сан-Сиро». Как и все команды Лиги чемпионов, они привыкли бороться за победу во всех соревнованиях.

Они атакуют, у них высокий темп и интенсивность. Нам нужно быть очень осторожными, потому что как только вы чувствуете, что контролируете матч, они могут навредить вам. Мы должны быть начеку».

Де Кетеларе: «Я фактически вернулся домой. Я вырос здесь и пережил много прекрасных моментов в этом клубе. Приятно снова это почувствовать. Будет ли когда-нибудь еще возможность играть в футболке «Брюгге»? Возможно, больше никогда такой шанс мне не выпадет. Вот почему это очень приятный момент».

Шарль ранее выступал за бельгийский клуб, откуда в 2023 году перебрался в чемпионат Италии – сначала в «Милан», позже присоединился к «Аталанте».

Поединок Лиги чемпионов «Брюгге» – «Аталанта» пройдет на стадионе «Ян Брейдел», начало встречи – в 19:45 по киевскому времени.