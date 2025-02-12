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Лига чемпионов
12 февраля 2025, 16:16 | Обновлено 12 февраля 2025, 16:57
172
0

Венсан КОМПАНИ: «Селтик заслужил уважение»

Главный тренер «Баварии» поделился ожиданиями от игры Лиги чемпионов

12 февраля 2025, 16:16 | Обновлено 12 февраля 2025, 16:57
172
0
Венсан КОМПАНИ: «Селтик заслужил уважение»
УЕФА. Венсан Компани

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани поделился ожиданиями от первого матча 1/16 финала Лиги чемпионов против шотландского «Селтика»:

«У «Селтика» замечательная история в Лиге чемпионов. Они заслужили уважение, но у нас тоже замечательная команда. И пока мы понимаем, насколько велика и важна эта игра, мы будем играть хорошо. Это будут 2 тяжелые игры, и главное, чтобы мы прошли дальше.

Эти матчи, безусловно, будут особенными как для нас, так и для болельщиков. По моему опыту, «Селтик Парк» был одним из самых громких стадионов, на которых я когда-либо играл. Мы сможем насладиться атмосферой. Такие игры особенные, это отличная возможность почувствовать что-то очень особенное. Я счастлив пережить эти моменты, это будет удивительный вечер Лиги чемпионов».

Начало матча «Селтик» – «Бавария» запланировано 12 февраля в 22:00 по киевскому времени.

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Бавария Селтик Лига чемпионов Венсан Компани
Дмитрий Вус Источник: УЕФА
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