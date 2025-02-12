Кто выпал Лунину? Результаты жеребьевки полуфиналов Кубка Испании
«Реал» сыграет против «Реала Сосьедад», а «Барселона» – против «Атлетико»
В среду, 12 февраля 2025 года, состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка Испании сезона 2024/25.
По результатам процедуры было сформировано 2 пары.
Мадридский «Реал» в полуфинале сыграет против «Реал Сосьедада». К сожалению, по информации испанских СМИ, на решающих стадиях Кубка Испании украинский вратарь Андрей Лунин будет сидеть на скамейке запасных.
Каталонской «Барселоне» в свою очередь выпал мадридский «Атлетико».
Стоит отметить, что на этой стадии команды проведут по 2 матча: дома и на выезде. Проведение первых матчей 1/2 финала Кубка Испании запланировано на 25, 26 или 27 февраля 2025 года, а ответных матчей – на 1, 2 или 3 апреля.
Все пары 1/2 финала Кубка Испании:
- Барселона – Атлетико Мадрид
- Реал Сосьедад – Реал Мадрид
🚨 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 | ¡¡TENEMOS SEMIFINALES!!— RFEF (@rfef) February 12, 2025
Estos son los cruces, a doble partido, que decidirán qué equipos lucharán por el título en la gran final de la #CopaDelReyMAPFRE.
🗓️ Ida: 25, 26 0 27 de febrero.
🗓️ Vuelta: 1, 2 o 3 de abril.
ℹ️ https://t.co/a1IkTt4i0S#LaCopaMola🏆 pic.twitter.com/PB832yHF7r
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