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Испания
12 февраля 2025, 14:42 | Обновлено 12 февраля 2025, 15:20
1527
1

Кто выпал Лунину? Результаты жеребьевки полуфиналов Кубка Испании

«Реал» сыграет против «Реала Сосьедад», а «Барселона» – против «Атлетико»

12 февраля 2025, 14:42 | Обновлено 12 февраля 2025, 15:20
1527
1
Кто выпал Лунину? Результаты жеребьевки полуфиналов Кубка Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В среду, 12 февраля 2025 года, состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка Испании сезона 2024/25.

По результатам процедуры было сформировано 2 пары.

Мадридский «Реал» в полуфинале сыграет против «Реал Сосьедада». К сожалению, по информации испанских СМИ, на решающих стадиях Кубка Испании украинский вратарь Андрей Лунин будет сидеть на скамейке запасных.

Каталонской «Барселоне» в свою очередь выпал мадридский «Атлетико».

Стоит отметить, что на этой стадии команды проведут по 2 матча: дома и на выезде. Проведение первых матчей 1/2 финала Кубка Испании запланировано на 25, 26 или 27 февраля 2025 года, а ответных матчей – на 1, 2 или 3 апреля.

Все пары 1/2 финала Кубка Испании:

  • Барселона – Атлетико Мадрид
  • Реал Сосьедад – Реал Мадрид
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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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Artem_Ponomar
якраз саме Луніну нічого не випало, Анчелотті точно випустить Куртуа а не його
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