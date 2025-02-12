Кто выпал Лунину? Результаты жеребьевки полуфиналов Кубка Испании

В среду, 12 февраля 2025 года, состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка Испании сезона 2024/25.

По результатам процедуры было сформировано 2 пары.

Мадридский «Реал» в полуфинале сыграет против «Реал Сосьедада». К сожалению, по информации испанских СМИ, на решающих стадиях Кубка Испании украинский вратарь Андрей Лунин будет сидеть на скамейке запасных.

Каталонской «Барселоне» в свою очередь выпал мадридский «Атлетико».

Стоит отметить, что на этой стадии команды проведут по 2 матча: дома и на выезде. Проведение первых матчей 1/2 финала Кубка Испании запланировано на 25, 26 или 27 февраля 2025 года, а ответных матчей – на 1, 2 или 3 апреля.

Все пары 1/2 финала Кубка Испании:

Барселона – Атлетико Мадрид

Реал Сосьедад – Реал Мадрид