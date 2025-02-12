Друг Салаха: «Мохамед скорее покинет клуб, чем продлит контракт»

Хорватский футболист Деян Ловрен, который ранее играл вместе с Мохамедом Салахом в «Ливерпуле», прокомментировал возможный уход египтянина с клуба:

«Я могу рассказать более подробно. Салах считает, что в клубе есть некоторые недостатки, и я надеюсь, что они скоро будут решены. Но нынешняя реальность такова, что он скорее покинет клуб, чем продлит контракт.

Однажды я позвонил ему и сказал: «Мо, ты должен подумать о себе. Посмотри на все, что ты дал этому клубу, и на то, что ты еще можешь дать». В конце концов я пришел к выводу, что клуб недостаточно его уважает. Многое остается за кулисами и фанаты не знают об этом», – признался Ловрен.

Мохамед Салах присоединился к «Ливерпулю» в 2017 году – английский клуб заплатил тогда итальянской «Роме» 42 млн евро. В текущем сезоне египтянин провел 34 матча во всех турнирах, забил 26 голов и отдал 18 результативных передач. Контракт игрока истекает в июне 2025 года.