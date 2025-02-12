Результативная ничья. Александрия сыграла с Петрокубом
Александрия провела первый из двух запланированных на 12 февраля матчей
В среду, 12 февраля, «Александрия» проведет два спарринга. Во втором матче дня команда Руслана Ротаня сыграет с грузинским клубом «Иберия 1999». А первый контрольный поединок «Александрия» провела с клубом «Петрокуб» (Молдова).
Первый этап чемпионата Молдовы «Петрокуб» завершил на третьем месте. Команда в 14 матчах заработала 23 очка (6 побед, 5 ничьих и 3 поражения).
В прошлом сезоне «Петрокуб» стал чемпионом своей страны. Команда пробилась в основной этап Лиги конференций. В турнире «Петрокуб» заработал два очка и занял последнее место.
Спарринг «Александрии» с чемпионом Молдовы закончился вничью 2:2. Голы в составе представителя УПЛ забили Данил Скорко и Юрий Копына.
Товарищеский матч. 12 февраля. Турция
Александрия (Украина) – Петрокуб (Молдова) – 2:2
Голы: Скорко, Копына.
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