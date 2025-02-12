Кристина Крыжановская, девушка звездного панамского нападающего киевского «Динамо» Эдуардо Герреро, сделала странную публикацию в Instagram.

Горячая брюнетка в эротическом комплекте нижнего белья сняла видео, на котором позирует перед зеркалом, в тот момент как рядом с ней сидит ее маленькая дочь.

Ранее Кристина Крыжановская уже неоднократно делала скандальные и провокационные публикации в своем Instagram. Например, несколько месяцев назад девушка заявила, что, несмотря на ее отношения с Эдуардо Герреро, к ней «подкатывают» другие футболисты киевского «Динамо».

ВИДЕО. Девушка звезды Динамо снялась в эротическом образе рядом с ребенком