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  4. ВИДЕО. Девушка звезды Динамо снялась в эротическом образе рядом с ребенком
Украина. Премьер лига
12 февраля 2025, 14:10 |
923
5

ВИДЕО. Девушка звезды Динамо снялась в эротическом образе рядом с ребенком

Кристина Крижановская удивила подписчиков

12 февраля 2025, 14:10 |
923
5
ВИДЕО. Девушка звезды Динамо снялась в эротическом образе рядом с ребенком
Instagram

Кристина Крыжановская, девушка звездного панамского нападающего киевского «Динамо» Эдуардо Герреро, сделала странную публикацию в Instagram.

Горячая брюнетка в эротическом комплекте нижнего белья сняла видео, на котором позирует перед зеркалом, в тот момент как рядом с ней сидит ее маленькая дочь.

Ранее Кристина Крыжановская уже неоднократно делала скандальные и провокационные публикации в своем Instagram. Например, несколько месяцев назад девушка заявила, что, несмотря на ее отношения с Эдуардо Герреро, к ней «подкатывают» другие футболисты киевского «Динамо».

ВИДЕО. Девушка звезды Динамо снялась в эротическом образе рядом с ребенком

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Дмитрий Вус Источник: Instagram
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sentinel
Эротический образ? Обычное нижнее белье. Очередной кликбейт спорт.юа.
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Андрій Заліщук
Оце єбанута, при дитині голою зніматися, кончене!
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