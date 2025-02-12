«У них разные характеры». Михавко сравнил Бущана и Нещерета

Защитник киевского «Динамо» Тарас Михавко оценил перспективы Руслана Нещерета в киевском клубе после ухода Георгия Бущана в Саудовскую Аравию.

– А Руслан Нещерет такой же эмоциональный, как Бущан, или более спокойный?

– Я бы не сказал, что более спокойный. У них разные характеры, как и у каждого человека. Просто Жора более опытный, авторитетный – так что чаще мог повысить голос и что-то сказать, в игре или на тренировках. В то же время и Русик тоже не отказывает себе в этом. Следовательно, с этим проблем нет.

Ранее Тарас Михавко рассказал, как изменится игра киевского «Динамо» после ухода Георгия Бущана.