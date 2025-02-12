Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Чемпион мира-2018 и экс-игрок Ман Сити перешел в Цюрих
Другие новости
12 февраля 2025, 13:59 | Обновлено 12 февраля 2025, 14:08
478
0

ОФИЦИАЛЬНО. Чемпион мира-2018 и экс-игрок Ман Сити перешел в Цюрих

Бенжамен Менди продолжит карьеру в Швейцарии

12 февраля 2025, 13:59 | Обновлено 12 февраля 2025, 14:08
478
0
ОФИЦИАЛЬНО. Чемпион мира-2018 и экс-игрок Ман Сити перешел в Цюрих
ФК Цюрих

Игрок французского «Лорьяна» Бенжамен Менди официально перебрался в состав «Цюриха» с чемпионата Швейцарии. Защитник будет выступать в новом коллективе под 3-м игровым номером.

На официальном сайте швейцарского клуба указано, что Менди заключил контракт с Цюрихом продолжительностью до лета 2026 года. Сколько команда отдала за француза неизвестно.

Цвета «Лорьяна» Бенжамен представлял с лета 2023 года после того, как выиграл дело в суде. Игрока в течение двух лет обвиняли в случаях изнасилования. Именно из-за этой ситуации «Манчестер Сити» отстранил футболиста от команды, хотя защитника 75 раз выходил в составе «горожан».

Если подытожить, то Менди отыграл всего 15 матчей за французский коллектив. Отличился защитник двумя голами и одним ассистом.

Напомним, что Бенжамен становился чемпионом мира в 2018 году. В общей сложности за национальную команду защитник отыграл 10 поединков.

По теме:
«Раньше был героем». В Италии оценили трансфер экс-игрока сборной Украины
«Если бы хоть один агент был...» Хацкевич – о трансфере из Динамо в Европу
Луифер Эрнандес ушел из Полесья. Он продолжит карьеру в Эквадоре
Бенжамен Менди Манчестер Сити Цюрих чемпионат Швейцарии по футболу Лорьян чемпионат Франции по футболу трансферы
Андрей Витренко Источник
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Английский клуб предложил Барселоне обмен звездами. Известен ответ Лапорты
Футбол | 11 февраля 2025, 20:30 2
Английский клуб предложил Барселоне обмен звездами. Известен ответ Лапорты
Английский клуб предложил Барселоне обмен звездами. Известен ответ Лапорты

Александер Исак и Рональд Араухо могли бы сменить клубы

Буффон назвал трех лучших футболистов, которых видел в жизни
Футбол | 12 февраля 2025, 09:14 0
Буффон назвал трех лучших футболистов, которых видел в жизни
Буффон назвал трех лучших футболистов, которых видел в жизни

Джанлуиджи выделил Криштиану Роналду, Лионеля Месси и Роналдо

Эвертон – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Футбол | 12.02.2025, 14:29
Эвертон – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Эвертон – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Суперматч. Костюк выбила третью ракетку мира из WTA 1000 в Дохе
Теннис | 11.02.2025, 16:14
Суперматч. Костюк выбила третью ракетку мира из WTA 1000 в Дохе
Суперматч. Костюк выбила третью ракетку мира из WTA 1000 в Дохе
Холанд обогнал Шевченка в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов
Футбол | 12.02.2025, 10:22
Холанд обогнал Шевченка в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов
Холанд обогнал Шевченка в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Иньеста назвал лучшего нападающего в истории футбола. Это не Месси
Иньеста назвал лучшего нападающего в истории футбола. Это не Месси
11.02.2025, 08:24 1
Футбол
Шевченко впервые прокомментировал допинг-скандал Мудрика
Шевченко впервые прокомментировал допинг-скандал Мудрика
11.02.2025, 13:32 2
Футбол
Дядя Фьюри ответил, есть ли сейчас боксер, который сможет одолеть Усика
Дядя Фьюри ответил, есть ли сейчас боксер, который сможет одолеть Усика
10.02.2025, 08:44 2
Бокс
Камбек после 0:6! Свитолина в Дохе эффектно взяла реванш у Вондроушовой
Камбек после 0:6! Свитолина в Дохе эффектно взяла реванш у Вондроушовой
10.02.2025, 19:05 20
Теннис
Владимир КЛИЧКО: «Невероятный человек. Я часто с ним спорил»
Владимир КЛИЧКО: «Невероятный человек. Я часто с ним спорил»
10.02.2025, 16:56
Бокс
Тяжелейшее решение для Флика. В Барселоне назревает изменение в составе
Тяжелейшее решение для Флика. В Барселоне назревает изменение в составе
10.02.2025, 12:06 1
Футбол
Видео с Усиком разрывает интернет. Собрало уже 2.3 миллиона просмотров
Видео с Усиком разрывает интернет. Собрало уже 2.3 миллиона просмотров
11.02.2025, 09:43 8
Бокс
Шевченко подтвердил приезд именитого тренера в Украину
Шевченко подтвердил приезд именитого тренера в Украину
11.02.2025, 14:27 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем