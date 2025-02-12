ОФИЦИАЛЬНО. Чемпион мира-2018 и экс-игрок Ман Сити перешел в Цюрих

Игрок французского «Лорьяна» Бенжамен Менди официально перебрался в состав «Цюриха» с чемпионата Швейцарии. Защитник будет выступать в новом коллективе под 3-м игровым номером.

На официальном сайте швейцарского клуба указано, что Менди заключил контракт с Цюрихом продолжительностью до лета 2026 года. Сколько команда отдала за француза неизвестно.

Цвета «Лорьяна» Бенжамен представлял с лета 2023 года после того, как выиграл дело в суде. Игрока в течение двух лет обвиняли в случаях изнасилования. Именно из-за этой ситуации «Манчестер Сити» отстранил футболиста от команды, хотя защитника 75 раз выходил в составе «горожан».

Если подытожить, то Менди отыграл всего 15 матчей за французский коллектив. Отличился защитник двумя голами и одним ассистом.

Напомним, что Бенжамен становился чемпионом мира в 2018 году. В общей сложности за национальную команду защитник отыграл 10 поединков.