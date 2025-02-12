ОФИЦИАЛЬНО. Чемпион мира-2018 и экс-игрок Ман Сити перешел в Цюрих
Бенжамен Менди продолжит карьеру в Швейцарии
Игрок французского «Лорьяна» Бенжамен Менди официально перебрался в состав «Цюриха» с чемпионата Швейцарии. Защитник будет выступать в новом коллективе под 3-м игровым номером.
На официальном сайте швейцарского клуба указано, что Менди заключил контракт с Цюрихом продолжительностью до лета 2026 года. Сколько команда отдала за француза неизвестно.
Цвета «Лорьяна» Бенжамен представлял с лета 2023 года после того, как выиграл дело в суде. Игрока в течение двух лет обвиняли в случаях изнасилования. Именно из-за этой ситуации «Манчестер Сити» отстранил футболиста от команды, хотя защитника 75 раз выходил в составе «горожан».
Если подытожить, то Менди отыграл всего 15 матчей за французский коллектив. Отличился защитник двумя голами и одним ассистом.
Напомним, что Бенжамен становился чемпионом мира в 2018 году. В общей сложности за национальную команду защитник отыграл 10 поединков.
✍🏾 𝐃𝐞𝐫 𝐅𝐂 𝐙𝐮̈𝐫𝐢𝐜𝐡 𝐯𝐞𝐫𝐩𝐟𝐥𝐢𝐜𝐡𝐭𝐞𝐭 𝐝𝐞𝐧 𝐟𝐫𝐚𝐧𝐳𝐨̈𝐬𝐢𝐬𝐜𝐡𝐞𝐧 𝐖𝐞𝐥𝐭𝐦𝐞𝐢𝐬𝐭𝐞𝐫 𝐁𝐞𝐧𝐣𝐚𝐦𝐢𝐧 𝐌𝐞𝐧𝐝𝐲— FC Zürich (@fc_zuerich) February 11, 2025
Der 30-jährige französische Verteidiger Benjamin Mendy wechselt per sofort zum FC Zürich. Er kommt vom FC Lorient zum Stadtclub und hat… pic.twitter.com/2akq4CRnqM
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