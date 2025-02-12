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Украина. Первая лига
12 февраля 2025, 12:54 |
225
1

Красников прокомментировал ситуацию с трансферным баном для Металлиста

Его снятие для харьковчан – очень сложный процесс

12 февраля 2025, 12:54 |
225
1
Красников прокомментировал ситуацию с трансферным баном для Металлиста
СК Днепр-1. Евгений Красников

Первый вице-президент ФК Металлист Евгений Красников эксклюзивно для Sport.ua рассказал, поможет ли харьковчанам выгодная продажа одного из лидеров – Геннадия Синчука в Монреаль, выступающий в МЛС, избавиться от трансферного бана:

«Отвечу так: это несколько облегчит задачу, ведь не надо забывать, что долги накапливались годами. Однако мы не сидим сложа руки, постоянно в переговорном процессе с руководством клубов, игроками, перед которыми есть задолженности.

Конечно, наши финансовые тылы были бы крепче, если бы Металлист мог выручить средства за тех легионеров, которые с нами на контракте, но из-за российской агрессии не хотят возвращаться в Украину и ездят по арендам. И мы здесь ограничены в правах.

Также не надо забывать, что ФК Металлист существует исключительно за счет заработанных поступлений. И приходится считать каждую гривну, ведь речь идет не только об основной команде, выступающей в Первой лиге, но и клубной академии. Но с этим трансферным баном надо что-то делать, потому что он изрядно препятствует нашему прогрессу».

Ранее первый вице-президент харьковского Металлиста Евгений Красников рассказал о карьере Геннадия Синчука, который перебрался в Монреаль.

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Евгений Красников Металлист Харьков Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу трансферный бан инсайд Геннадий Синчук Монреаль Импакт Major League Soccer (MLS) трансферы
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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MIRRA
Всюди, де з'являєьтся цей функціонер - все накривається мідним тазом... Ще жодного проекту не довів до логічного завершення.
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