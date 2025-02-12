Красников прокомментировал ситуацию с трансферным баном для Металлиста

Первый вице-президент ФК Металлист Евгений Красников эксклюзивно для Sport.ua рассказал, поможет ли харьковчанам выгодная продажа одного из лидеров – Геннадия Синчука в Монреаль, выступающий в МЛС, избавиться от трансферного бана:

«Отвечу так: это несколько облегчит задачу, ведь не надо забывать, что долги накапливались годами. Однако мы не сидим сложа руки, постоянно в переговорном процессе с руководством клубов, игроками, перед которыми есть задолженности.

Конечно, наши финансовые тылы были бы крепче, если бы Металлист мог выручить средства за тех легионеров, которые с нами на контракте, но из-за российской агрессии не хотят возвращаться в Украину и ездят по арендам. И мы здесь ограничены в правах.

Также не надо забывать, что ФК Металлист существует исключительно за счет заработанных поступлений. И приходится считать каждую гривну, ведь речь идет не только об основной команде, выступающей в Первой лиге, но и клубной академии. Но с этим трансферным баном надо что-то делать, потому что он изрядно препятствует нашему прогрессу».

Ранее первый вице-президент харьковского Металлиста Евгений Красников рассказал о карьере Геннадия Синчука, который перебрался в Монреаль.