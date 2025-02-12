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  4. МАРКЕВИЧ: «Реал должен был закрывать игру еще до перерыва»
Лига чемпионов
12 февраля 2025, 12:32 |
375
0

МАРКЕВИЧ: «Реал должен был закрывать игру еще до перерыва»

Реал возобладал заслуженно, но заставил поволноваться

12 февраля 2025, 12:32 |
375
0
МАРКЕВИЧ: «Реал должен был закрывать игру еще до перерыва»
УПЛ. Мирон Маркевич

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич эксклюзивно для Sport.ua поделился впечатлениями от битвы грандов в поединке 1/16 Лиги чемпионов по футболу: Манчестер Сити – Реал:

«Считаю, что Реал взял верх заслуженно, другое дело, что мадридцы заставили поволноваться своих болельщиков и победа была, как говорится, валидольной. Ведь гости еще до перерыва должны были закрывать игру, однако удивили плохой реализацией.

Тем не менее, в конце противостояния таки наверстали упущенное и вырвали победу. Благодаря чему? Прежде всего, преимуществу в скорости, как перемещений по футбольному полю, так и мысли. Приходится констатировать, что «горожане» недооценили такой непростой процесс смены поколений и не позаботились о надежной замене своим лидерам, которые делали «погоду» на протяжении многих лет.

Исчезла ли интрига в этой паре перед повторной битвой в Мадриде? Трудно дать однозначный ответ, ведь Реал из-за травм защитников также был не безгрешен у своих владений. Все же, склоняюсь к тому, что испанский гранд своего уже не упустит, потому что он не превзойден, когда в ключевой момент надо собраться и продемонстрировать свои лучшие качества».

Ранее бразильский вингер Реала Винисиус Жуниор поделился мнением об этом противостоянии, а также прокомментировал возможный трансфер в Саудовскую Аравию.

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Реал Мадрид Манчестер Сити Лига чемпионов Манчестер Сити - Реал Мирон Маркевич инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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