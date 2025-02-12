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  4. Марта Костюк – Магда Линетт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
12 февраля 2025, 11:48 |
346
1

Марта Костюк – Магда Линетт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 1000 в Дохе 12 февраля в 16:00

12 февраля 2025, 11:48 |
346
1
Марта Костюк – Магда Линетт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

12 февраля первая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 21) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Дохе, Катар.

В 1/8 финала украинка сыграет против представительницы Польши Магды Линетт (WTA 36). Поединок начнется 3-м запуском на Grandstand 2 после игры Дабровски / Рутлифф – Андреева / Шнайдер. Ориентировочное время начала матча – 16:00 по Киеву.

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Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Марты.

Победительница противостояния в четвертьфинале сыграет либо против Аманды Анисимовой, либо против Лейлы Фернандес.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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C.Пеклов
Магді сьогодні 33?Ну хай по 3 гейми у кожному сеті виграє
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