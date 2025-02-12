Марта Костюк – Магда Линетт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

12 февраля первая ракетка Украины Марта Костюк (WTA 21) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Дохе, Катар.

В 1/8 финала украинка сыграет против представительницы Польши Магды Линетт (WTA 36). Поединок начнется 3-м запуском на Grandstand 2 после игры Дабровски / Рутлифф – Андреева / Шнайдер. Ориентировочное время начала матча – 16:00 по Киеву.

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Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Марты.

Победительница противостояния в четвертьфинале сыграет либо против Аманды Анисимовой, либо против Лейлы Фернандес.

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