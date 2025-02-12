Другие новости12 февраля 2025, 11:05 | Обновлено 12 февраля 2025, 11:06
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 12 февраля
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
12 февраля 2025, 11:05 | Обновлено 12 февраля 2025, 11:06
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В среду, 12 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
21:30 Эвертон – Ливерпуль
22:00 Монако – Бенфика
22:00 Селтик – Бавария
22:00 Фейеноорд – Милан
ТЕННИС
16:00 Марта Костюк – Магда Линетт
КИБЕРСПОРТ
19:00 ROSSMANN Centauras – BIG
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