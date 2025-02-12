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12 февраля 2025, 11:05 | Обновлено 12 февраля 2025, 11:06
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0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 12 февраля

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

12 февраля 2025, 11:05 | Обновлено 12 февраля 2025, 11:06
42
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 12 февраля
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

В среду, 12 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

21:30 Эвертон – Ливерпуль

Ggbet 7.23 – 4.74 – 1.48

22:00 Монако – Бенфика

Ggbet 2.34 – 3.89 – 2.97

22:00 Селтик – Бавария

Ggbet 8.05 – 5.42 – 1.40

22:00 Фейеноорд – Милан

Ggbet 3.55 – 3.75 – 2.12

ТЕННИС

16:00 Марта Костюк – Магда Линетт

Ggbet 1.35 – 3.24

КИБЕРСПОРТ

19:00 ROSSMANN Centauras – BIG

Ggbet 5.50 – 1.13

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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