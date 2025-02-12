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  4. «Если бы хоть один агент был...» Хацкевич – о трансфере из Динамо в Европу
Украина. Премьер лига
12 февраля 2025, 13:19 |
528
2

«Если бы хоть один агент был...» Хацкевич – о трансфере из Динамо в Европу

Александр считает, что, возможно, ему стоило попробовать свои силы в другом чемпионате

12 февраля 2025, 13:19 |
528
2
«Если бы хоть один агент был...» Хацкевич – о трансфере из Динамо в Европу
ФК Динамо Киев. Александр Хацкевич

Бывший футболист и тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич в эксклюзивном интервью для Sport.ua рассказал, были ли у него предложения от иностранных клубов во времена игры в столичном клубе:

«Всегда говорю, что в то время, когда меня кто-то хотел пригласить, у Игоря Михайловича был отключен факс (смеется). Агентов тогда не было. Может, если бы хоть один был, то помог бы. Шучу, конечно. Предложения, видимо, были, но не все до меня доходило. В конце концов, я играл в команде, которая входила в пятерку лучших в Европе, мне грех было на что-то жаловаться. Условия мы тоже имели неплохие. Мне уже было 26-27, чувствовал себя вроде бы неплохо.

Сейчас понимаю, что, может, стоило поехать в команду ниже уровнем, чтобы узнать другой быт, язык, менталитет. Но тогда казалось, что уходить из «Динамо» нет смысла. Конечно, когда за Шевченко давали 20 миллионов долларов и он переходил в «Милан», это был уровень. Туда же потом пошел Каладзе. Ребров ушел в «Тоттенхэм», Лужный – в «Арсенал», Максимов – в «Вердер», который был среди лидеров Бундеслиги, Калитвинцев – в «Трабзонспор». Думаю, если бы клубы такого масштаба приглашали меня, никто бы держать не стал. Хотя всех одновременно тоже отпустить не могли. Уверен, Валика Белькевича тоже сильные команды приглашали, Влада Ващука. Головко даже на смотрины в «Ливерпуль» вроде бы ездил».

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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T-800
Овермарс и Шева в сумме - 50 М
дальше больше ...
п.с. неужели условный Виталий Косовский в прайме был намного хуже Марка ... нет жешь ...
Ответить
+1
T-800
да, Динамо на рубеже тысячилетий могло выручить до 100 млн. долларов за своих игроков, +/-
ну, неменьше чем Аякс сер./кон. 90х...
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+1
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