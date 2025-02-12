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  4. «Больше здесь играть не буду». Хацкевич – о 300 долларов премии Белькевича
Украина. Премьер лига
12 февраля 2025, 11:51 |
1395
0

«Больше здесь играть не буду». Хацкевич – о 300 долларов премии Белькевича

Бывший игрок «Динамо» рассказал интересную историю

12 февраля 2025, 11:51 |
1395
0
«Больше здесь играть не буду». Хацкевич – о 300 долларов премии Белькевича
ФК Динамо Киев. Александр Хацкевич

Бывший футболист и тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич в эксклюзивном интервью для Sport.ua рассказал о премиальных в столичном клубе, а также поделился интересной историей о Валентине Белькевиче.

– Система премирования в «Динамо» не предусматривала премий за отдельно взятые матчи. Есть общая сумма за каждую игру и сумма за выход в следующую стадию. Такого, чтобы в раздевалку заходил Григорий Михайлович и на радостях платил не гривну, а две, не было ни разу.

– Слышал о том, как Валентин Белькевич по итогам не то сезона, не то какого-то турнира получил 300 долларов премиальных, тогда как других футболистов основы вознаградили очень щедро.
– Валик тогда переспросил Лобановского: «Это, наверное, ошибка?» «Нет, Валик, это тебе кто-то услугу сделал. Тебе еще повезло, что ты аж 300 получил. Ты же мало играл». Мы тогда получили бонус за победу в чемпионате и Кубке Украины. Зимой Лобановский тогда изменил систему премирования. Белькевич весеннюю часть сезона пропустил из-за травмы. Восстановился только в конце сезона, сыграл три-четыре матча. К Лобановскому Валик шел с одним настроем: «Больше здесь играть не буду». Но выйдя от Валерия Васильевича, в следующем сезоне он стал лучшим футболистом Украины.

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Александр Хацкевич Валентин Белькевич Валерий Лобановский Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу премиальные
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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