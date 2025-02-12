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  4. Марта Костюк – Магда Линетт. Прогноз, анонс на матч турнира WTA 1000 в Дохе
WTA
12 февраля 2025, 10:59 |
450
0

Марта Костюк – Магда Линетт. Прогноз, анонс на матч турнира WTA 1000 в Дохе

Поединок 1/8 финала на тысячнике в Катаре начнется 12 февраля в 16:00 по Киеву

12 февраля 2025, 10:59 |
450
0
Марта Костюк – Магда Линетт. Прогноз, анонс на матч турнира WTA 1000 в Дохе
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

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12 февраля на теннисном турнире в Дохе свою встречу проведут Марта Костюк (WTA 21) и Магда Линетт (WTA 36). Матч начнется в 16:00 по киевскому времени.

Марта Костюк

Не сразу удалось войти в сезон украинской теннисистке, на турнирах в Брисбене и Аделаиде она проиграла стартовые встречи. Был прогресс на Открытом чемпионате Австралии, третий круг и достойное поражение в трех партиях от сильной Бадосы.

Вполне возможно, что в Дохе Костюк сможет впечатлить еще лучшим результатом. Свой первый матч на этом турнире Марта выиграла у турчанки Зейпен Сонмез – 6:3, 6:3. Конечно, главная встреча состоялась во втором круге, против третьей ракетки мира, самой Коко Гауфф. Костюк считалась явным андердогом, но при этом смогла выиграть 6:2, 7:5, во второй партии удалось отыграться с 2:4. Надо сказать, что американка провела не лучший матч, много нервозности, невынужденных ошибок, но Марта смогла этим воспользоваться, а также не позволила сопернице вернуться в игру во второй партии.

Победа над такой соперницей должна воодушевить украинку, сетка у нее выглядит уже не так сложно. Костюк подавала 75% мячей в корт с первой попытки, хотя мощности все-таки подачам не хватало.

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Магда Линетт

Польскую спортсменку можно смело относить к числу опытных середняков, она давненько держится в топ-50. Ее максимумом в рейтинге было место в двадцатке. Это было, когда Линетт единственный раз в карьере дошла до полуфинала мейджора (АО-2023).

Каких-то ярких выступлений у спортсменки в этом сезоне не было, можно вспомнить разве что четвертьфинал в Абу-Даби, где она проиграла чешке Линде Носковой.

В Дохе полька начала с победы над «нейтралкой» Вероникой Кудерметовой – 3:6, 6:0, 6:4. Далее в своеобразном дерби удалось пройти землячку Магдалену Френх, матч длился почти три часа – 7:5, 5:7, 6:4.

Линетт в день матча исполнится 33 года, так что для женского тенниса это уже ветеранский возраст, хотя спортсменка показывает солидный уровень игры. У польки хороший процент первой подачи на этом турнире, 64% было против Кудерметовой и 69% против Френх.

Getty Images/Global Images Ukraine. Магда Линетт

Личные встречи

Теннисистки играли между собой всего раз, это было примерно полтора года назад на турнире в Сан-Диего. Тогда Костюк удалось одержать победу в двух сетах – 6:2, 7:6.

Прогноз

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Костюк – 1,33, успех Линетт – 3,28. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

В таком противостоянии преимущество Костюк понятно. Она постарается испортить день рождения сопернице. Отметим и тот факт, что украинка на 10 лет моложе. Победа Марты с форой -4 гейма за 1,75.

Прогноз Sport.ua
Марта Костюк
12.02.2025 -
16:00
Магда Линетт
Фора Костюк (-4) 1.75 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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