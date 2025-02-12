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  4. Модрич нашел идеальное усиление для Реала. Это игрок гранда
Испания
12 февраля 2025, 12:04 |
1198
0

Модрич нашел идеальное усиление для Реала. Это игрок гранда

Кенан Йылдыз может покинуть «Ювентус»

12 февраля 2025, 12:04 |
1198
0
Модрич нашел идеальное усиление для Реала. Это игрок гранда
Getty Images/Global Images Ukraine. Кенан Йылдыз

Мадридский «Реал» интересуется турецким вингером туринского «Ювентуса» Кенаном Йылдызом, сообщает испанское издание El Gol Digital.

По информации источника, обратить внимание на 19-летнего футболиста руководству королевского клуба посоветовал легендарный хорватский полузащитник Лука Модрич.

В сезоне 2024/25 Кенан Йылдыз провел 35 матчей на клубном уровне, отметившись 6 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе посоветовал мадридскому «Реалу» подписать Вильяма Салиба.

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Кенан Йылдыз Лука Модрич Ювентус Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Серии A
Дмитрий Вус Источник: El Gol Digital
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