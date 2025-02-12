Модрич нашел идеальное усиление для Реала. Это игрок гранда

Мадридский «Реал» интересуется турецким вингером туринского «Ювентуса» Кенаном Йылдызом, сообщает испанское издание El Gol Digital.

По информации источника, обратить внимание на 19-летнего футболиста руководству королевского клуба посоветовал легендарный хорватский полузащитник Лука Модрич.

В сезоне 2024/25 Кенан Йылдыз провел 35 матчей на клубном уровне, отметившись 6 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе посоветовал мадридскому «Реалу» подписать Вильяма Салиба.