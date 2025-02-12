Защитник объяснил, как изменится игра Динамо после ухода Бущана

Защитник «Динамо» Тарас Михавко отреагировал на уход голкипера Георгия Бущана, который зимой перебрался в чемпионат Саудовской Аравии.

«Конечно, когда мы узнали, что Жора переходит в другой клуб, нам было грустно. Грустно, потому что он был одним из лидеров команды как в раздевалке, так и на поле. А когда прощались, то пожелали ему удачи и всего лучшего. Главное, чтобы карьера проходила без травм. Такие моменты тоже бывают в футболе.

То, что подсказывают, это наоборот, хорошо. Были моменты, что Жора и на нас мог пригремнуть. Но мы относились к тому, как к подсказке. Иногда бывали слишком простые ошибки. Потому с такими подсказками и наша игра улучшается. Чувствуешь, что у тебя за спиной действительно лидер. И однажды повторять такие ошибки уже не хочется, в том числе, чтобы не подводить доверие к тебе», – сказал Миавко.

В текущем сезоне 19-летний защитник провел 23 матча во всех турнирах, забил один гол. Эксперты считают, что Михавко может заменить Вирджила ван Дейка в английском «Ливерпуле».