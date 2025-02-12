Защитник объяснил, как изменится игра Динамо после ухода Бущана
Тарас Михавко заявил, что Георгий Бущан был лидером команды
Защитник «Динамо» Тарас Михавко отреагировал на уход голкипера Георгия Бущана, который зимой перебрался в чемпионат Саудовской Аравии.
«Конечно, когда мы узнали, что Жора переходит в другой клуб, нам было грустно. Грустно, потому что он был одним из лидеров команды как в раздевалке, так и на поле. А когда прощались, то пожелали ему удачи и всего лучшего. Главное, чтобы карьера проходила без травм. Такие моменты тоже бывают в футболе.
То, что подсказывают, это наоборот, хорошо. Были моменты, что Жора и на нас мог пригремнуть. Но мы относились к тому, как к подсказке. Иногда бывали слишком простые ошибки. Потому с такими подсказками и наша игра улучшается. Чувствуешь, что у тебя за спиной действительно лидер. И однажды повторять такие ошибки уже не хочется, в том числе, чтобы не подводить доверие к тебе», – сказал Миавко.
В текущем сезоне 19-летний защитник провел 23 матча во всех турнирах, забил один гол. Эксперты считают, что Михавко может заменить Вирджила ван Дейка в английском «Ливерпуле».
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