Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Защитник объяснил, как изменится игра Динамо после ухода Бущана
Украина. Премьер лига
12 февраля 2025, 10:12 |
823
0

Защитник объяснил, как изменится игра Динамо после ухода Бущана

Тарас Михавко заявил, что Георгий Бущан был лидером команды

12 февраля 2025, 10:12 |
823
0
Защитник объяснил, как изменится игра Динамо после ухода Бущана
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Бущан

Защитник «Динамо» Тарас Михавко отреагировал на уход голкипера Георгия Бущана, который зимой перебрался в чемпионат Саудовской Аравии.

«Конечно, когда мы узнали, что Жора переходит в другой клуб, нам было грустно. Грустно, потому что он был одним из лидеров команды как в раздевалке, так и на поле. А когда прощались, то пожелали ему удачи и всего лучшего. Главное, чтобы карьера проходила без травм. Такие моменты тоже бывают в футболе.

То, что подсказывают, это наоборот, хорошо. Были моменты, что Жора и на нас мог пригремнуть. Но мы относились к тому, как к подсказке. Иногда бывали слишком простые ошибки. Потому с такими подсказками и наша игра улучшается. Чувствуешь, что у тебя за спиной действительно лидер. И однажды повторять такие ошибки уже не хочется, в том числе, чтобы не подводить доверие к тебе», – сказал Миавко.

В текущем сезоне 19-летний защитник провел 23 матча во всех турнирах, забил один гол. Эксперты считают, что Михавко может заменить Вирджила ван Дейка в английском «Ливерпуле».

По теме:
ХАЦКЕВИЧ – об экс-тренере Динамо: «Он никого не любил, кроме себя»
Экс-игрок Динамо: «Лобановский проводил эксперименты – кто выживет...»
Александр ХАЦКЕВИЧ: «Когда меня хотели купить, у Суркиса отключился факс»
Тарас Михавко трансферы трансферы УПЛ Аль-Шабаб чемпионат Саудовской Аравии по футболу Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дарио СРНА: «Ахметов дал добро на громкий и дорогой трансфер Шахтера»
Футбол | 11 февраля 2025, 18:45 19
Дарио СРНА: «Ахметов дал добро на громкий и дорогой трансфер Шахтера»
Дарио СРНА: «Ахметов дал добро на громкий и дорогой трансфер Шахтера»

Клуб анонсирует еще один переход

Суперматч. Костюк выбила третью ракетку мира из WTA 1000 в Дохе
Теннис | 11 февраля 2025, 16:14 40
Суперматч. Костюк выбила третью ракетку мира из WTA 1000 в Дохе
Суперматч. Костюк выбила третью ракетку мира из WTA 1000 в Дохе

Украинская теннисистка в двух сетах обыграла Коко Гауфф

СРНА: «Знаете, мечты меняются. Раньше была мечта играть на Донбасс Арене»
Футбол | 12.02.2025, 08:31
СРНА: «Знаете, мечты меняются. Раньше была мечта играть на Донбасс Арене»
СРНА: «Знаете, мечты меняются. Раньше была мечта играть на Донбасс Арене»
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 12 февраля
Футбол | 12.02.2025, 11:05
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 12 февраля
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 12 февраля
Фрэнк УОРРЕН: «Уберите оттуда Усика»
Бокс | 12.02.2025, 08:08
Фрэнк УОРРЕН: «Уберите оттуда Усика»
Фрэнк УОРРЕН: «Уберите оттуда Усика»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Касильяс назвал лучшего игрока за Месси и Роналду
Касильяс назвал лучшего игрока за Месси и Роналду
10.02.2025, 08:17 7
Футбол
Камбек после 0:6! Свитолина в Дохе эффектно взяла реванш у Вондроушовой
Камбек после 0:6! Свитолина в Дохе эффектно взяла реванш у Вондроушовой
10.02.2025, 19:05 20
Теннис
Манчестер Сити – Реал Мадрид – 2:3. Супершоу в ЛЧ. Видео голов и обзор
Манчестер Сити – Реал Мадрид – 2:3. Супершоу в ЛЧ. Видео голов и обзор
12.02.2025, 00:23 2
Футбол
Дядя Фьюри ответил, есть ли сейчас боксер, который сможет одолеть Усика
Дядя Фьюри ответил, есть ли сейчас боксер, который сможет одолеть Усика
10.02.2025, 08:44 2
Бокс
Шевченко впервые прокомментировал допинг-скандал Мудрика
Шевченко впервые прокомментировал допинг-скандал Мудрика
11.02.2025, 13:32 2
Футбол
Иньеста назвал лучшего нападающего в истории футбола. Это не Месси
Иньеста назвал лучшего нападающего в истории футбола. Это не Месси
11.02.2025, 08:24 1
Футбол
Известного украинского футболиста обвиняют в бегстве за границу
Известного украинского футболиста обвиняют в бегстве за границу
10.02.2025, 21:28 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем