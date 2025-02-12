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Украина. Премьер лига
12 февраля 2025, 12:13 | Обновлено 12 февраля 2025, 12:17
137
0

«Мы здоровались с ним». Михавко – о беседах с Ребровым и вызове в сборную

Тарас Михавко ждет вызова в сборную Украины

12 февраля 2025, 12:13 | Обновлено 12 февраля 2025, 12:17
137
0
«Мы здоровались с ним». Михавко – о беседах с Ребровым и вызове в сборную
Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Михавко

Защитник киевского «Динамо» Тарас Михавко рассказал об общении с главным тренером национальной сборной Украины Сергеем Ребровым, оценив свои перспективы в расположении «сине-желтых».

– Конечно, каждый футболист мечтает сыграть за национальную сборную. У вас уже были какие-то контакты с Сергеем Ребровым? Он уже знает вас в лицо?

– Конечно, это тоже мечта для меня, попасть в ряды национальной сборной Украины. Сборная – это лучшие игроки Украины. Играть за такую ​​команду – это уже большая удача. С Сергеем Станиславовичем мы виделись, он бывает на наших играх, наблюдает за командой. Мы здоровались с ним, но долгих разговоров у нас не было.

В текущем сезоне 19-летний защитник провел 23 матча во всех турнирах, забил один гол. Эксперты считают, что Михавко может заменить Вирджила ван Дейка в английском «Ливерпуле».

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Тарас Михавко Сергей Ребров сборная Украины по футболу Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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