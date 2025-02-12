«Мы здоровались с ним». Михавко – о беседах с Ребровым и вызове в сборную

Защитник киевского «Динамо» Тарас Михавко рассказал об общении с главным тренером национальной сборной Украины Сергеем Ребровым, оценив свои перспективы в расположении «сине-желтых».

– Конечно, каждый футболист мечтает сыграть за национальную сборную. У вас уже были какие-то контакты с Сергеем Ребровым? Он уже знает вас в лицо?

– Конечно, это тоже мечта для меня, попасть в ряды национальной сборной Украины. Сборная – это лучшие игроки Украины. Играть за такую ​​команду – это уже большая удача. С Сергеем Станиславовичем мы виделись, он бывает на наших играх, наблюдает за командой. Мы здоровались с ним, но долгих разговоров у нас не было.

В текущем сезоне 19-летний защитник провел 23 матча во всех турнирах, забил один гол. Эксперты считают, что Михавко может заменить Вирджила ван Дейка в английском «Ливерпуле».