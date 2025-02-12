«Это было непросто» Лидер ПСЖ объяснил победу над Брестом в ЛЧ
Усман Дембеле доволен игрой своих одноклубников
Лидер ПСЖ Усман Дембеле отреагировал на разгромную победу своей команды над «Брестом» (3:0) в первом матче 1/16 финала Лиги чемпионов, где звездный француз отличился дублем.
Это было непросто. «Брест» – команда, которую мы хорошо знаем. Мы оставались сосредоточенными от начала до конца и проделали свою работу. Но это еще не конец, поэтому нам нужно оставаться сконцентрированными, чтобы завершить дело на Парк де Пренс.
Все сосредоточены и играют очень хорошо, и это помогает мне забивать голы, если я занимаю правильные позиции для реализации моментов, – сказал француз.
Ранее сообщалось, что Усман Дембеле повторил достижения Неймара и Мбаппе в ПСЖ.
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