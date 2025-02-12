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12 февраля 2025, 03:45 |
95
0

ФОТО. Жена легенды киевского Динамо устроила откровенную фотосессию в душе

Олег Гусев – настоящий счастливчик

12 февраля 2025, 03:45 |
95
0
ФОТО. Жена легенды киевского Динамо устроила откровенную фотосессию в душе
Instagram. Валерия Гусева

Жена тренера киевского «Динамо» Олега Гусева, Валерия Гусева, опубликовала результаты роскошного фотосета на своей странице в Instagram.

Работы получились довольно откровенными и горячими – красавица обладает великолепной фигурой, что она с удовольствием и продемонстрировала.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Эта публикация была приурочена к запуску продаж нового бокса линии косметики «Le Glow».

Напомним, что Валерия является владелицей этого бизнеса.

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фото lifestyle Динамо Киев Олег Гусев девушки
Максим Лапченко Источник: Instagram
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