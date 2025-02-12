Другие новости12 февраля 2025, 03:45 |
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ФОТО. Жена легенды киевского Динамо устроила откровенную фотосессию в душе
Олег Гусев – настоящий счастливчик
12 февраля 2025, 03:45 |
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Жена тренера киевского «Динамо» Олега Гусева, Валерия Гусева, опубликовала результаты роскошного фотосета на своей странице в Instagram.
Работы получились довольно откровенными и горячими – красавица обладает великолепной фигурой, что она с удовольствием и продемонстрировала.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Эта публикация была приурочена к запуску продаж нового бокса линии косметики «Le Glow».
Напомним, что Валерия является владелицей этого бизнеса.
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