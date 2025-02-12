Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Сексуальная сестра украинского футболиста. Она играет в хоккей
Другие новости
12 февраля 2025, 02:24 |
433
1

ФОТО. Сексуальная сестра украинского футболиста. Она играет в хоккей

Знакомимся с Богданом и Марией Будко

12 февраля 2025, 02:24 |
433
1
ФОТО. Сексуальная сестра украинского футболиста. Она играет в хоккей
Instagram. Мария Будко

Сестра украинского полузащитника «АЗ» U-19 Богдана Будко, Мария, заслуживает вашего внимания.

Девушка очень близка с братом, и всегда старается поддерживать его на матчах.

Последним поединком, на котором была украинка стал вчерашний матч 1/16 финала Юношеской Лиги УЕФА, в котором «АЗ» прошел «Бенфику» (2:2, 4:3 в серии пенальти).

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Будко является воспитанником донецкого «Шахтера», который покинул клуб в 2023 году, на днях 19-летний футболист подписал новый контракт с нидерландцами.

Мария является моделью, хоккеисткой и предпринимательницей – красавица гордится тем, что открыла бизнес в 19 лет: продаёт торты и лакшери-десерты в Алкмааре.

По теме:
ФОТО. Жена легенды киевского Динамо устроила откровенную фотосессию в душе
ФОТО. Одна из самых красивых футболисток покинула клуб ради любимого
ФОТО. Отрежет себе я*чки. Серхио Агуэро придется исполнить обещанное
фото lifestyle Богдан Будко девушки
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Денис БЕРИНЧИК: «Я попал в тюрьму»
Бокс | 11 февраля 2025, 20:35 0
Денис БЕРИНЧИК: «Я попал в тюрьму»
Денис БЕРИНЧИК: «Я попал в тюрьму»

Украинский чемпион рассказал о своем детстве

Видео с Усиком разрывает интернет. Собрало уже 2.3 миллиона просмотров
Бокс | 11 февраля 2025, 09:43 6
Видео с Усиком разрывает интернет. Собрало уже 2.3 миллиона просмотров
Видео с Усиком разрывает интернет. Собрало уже 2.3 миллиона просмотров

Портал Sky Sports обнародовал «танец крысы» в исполнении Александра

Проигрышный билет в лотерее. Динамо U-19 уступило Аталанте
Футбол | 11.02.2025, 14:12
Проигрышный билет в лотерее. Динамо U-19 уступило Аталанте
Проигрышный билет в лотерее. Динамо U-19 уступило Аталанте
Ювентус – ПСВ – 2:1. Победный гол в ЛЧ на 82-й. Видеообзор матча
Футбол | 12.02.2025, 01:27
Ювентус – ПСВ – 2:1. Победный гол в ЛЧ на 82-й. Видеообзор матча
Ювентус – ПСВ – 2:1. Победный гол в ЛЧ на 82-й. Видеообзор матча
Срна признался, как отреагировал Ахметов на провал Шахтера в УПЛ
Футбол | 11.02.2025, 19:42
Срна признался, как отреагировал Ахметов на провал Шахтера в УПЛ
Срна признался, как отреагировал Ахметов на провал Шахтера в УПЛ
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
pas2012
Sport.ua а є новини цікавіші? Чи це супер новина у світі спорту?)
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Касильяс назвал лучшего игрока за Месси и Роналду
Касильяс назвал лучшего игрока за Месси и Роналду
10.02.2025, 08:17 7
Футбол
«Надо понимать». В Бенфике отреагировали на скандальный эпизод с Трубиным
«Надо понимать». В Бенфике отреагировали на скандальный эпизод с Трубиным
10.02.2025, 01:45
Футбол
Усик близок к потере титула WBC, который забрал у Фьюри. Что случилось?
Усик близок к потере титула WBC, который забрал у Фьюри. Что случилось?
10.02.2025, 07:50 9
Бокс
Джерард назвал сильнейших футболистов, которых видел за свою карьеру
Джерард назвал сильнейших футболистов, которых видел за свою карьеру
10.02.2025, 03:47 3
Футбол
Арум назвал лучшего боксера в истории. Он до сих пор дерется, это не Усик
Арум назвал лучшего боксера в истории. Он до сих пор дерется, это не Усик
11.02.2025, 07:49 1
Бокс
Обновился рейтинг WBC. Украинский боксер поднялся на первое место
Обновился рейтинг WBC. Украинский боксер поднялся на первое место
10.02.2025, 17:33
Бокс
Левандовски приготовиться. Барселона готовит интересный обмен игроками
Левандовски приготовиться. Барселона готовит интересный обмен игроками
10.02.2025, 11:40 4
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Невероятный человек. Я часто с ним спорил»
Владимир КЛИЧКО: «Невероятный человек. Я часто с ним спорил»
10.02.2025, 16:56
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем