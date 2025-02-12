ФОТО. Сексуальная сестра украинского футболиста. Она играет в хоккей

Сестра украинского полузащитника «АЗ» U-19 Богдана Будко, Мария, заслуживает вашего внимания.

Девушка очень близка с братом, и всегда старается поддерживать его на матчах.

Последним поединком, на котором была украинка стал вчерашний матч 1/16 финала Юношеской Лиги УЕФА, в котором «АЗ» прошел «Бенфику» (2:2, 4:3 в серии пенальти).

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Будко является воспитанником донецкого «Шахтера», который покинул клуб в 2023 году, на днях 19-летний футболист подписал новый контракт с нидерландцами.

Мария является моделью, хоккеисткой и предпринимательницей – красавица гордится тем, что открыла бизнес в 19 лет: продаёт торты и лакшери-десерты в Алкмааре.