ВИДЕО. У жены футболиста сборной Украины проблемы. Их «кинули»

Жена футболиста «Шахтера» и сборной Украины Ефима Конопли, Анастасия Конопля, рассказала о проблеме, с которой столкнулась её семья.

Анастасия на своём телеграм-канале сообщила, что её «кинула» няня, которая не приехала на договоренное время и нарушила все планы блогерши.

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«Как так можно делать? Я шокирована», – записала разгорное сторис девушка, добавив, что няня не берёт трубку.

Тем не менее, жена футболиста проявила себя как настоящая заботливая мама и включила дочь Аврору в свой распорядок дня:

«Теперь везде ездим вместе – на теннис, в спортзал, на маникюр».