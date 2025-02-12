ВИДЕО. У жены футболиста сборной Украины проблемы. Их «кинули»
И у жен футболистов бывают неурядицы...
Жена футболиста «Шахтера» и сборной Украины Ефима Конопли, Анастасия Конопля, рассказала о проблеме, с которой столкнулась её семья.
Анастасия на своём телеграм-канале сообщила, что её «кинула» няня, которая не приехала на договоренное время и нарушила все планы блогерши.
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«Как так можно делать? Я шокирована», – записала разгорное сторис девушка, добавив, что няня не берёт трубку.
Тем не менее, жена футболиста проявила себя как настоящая заботливая мама и включила дочь Аврору в свой распорядок дня:
«Теперь везде ездим вместе – на теннис, в спортзал, на маникюр».
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