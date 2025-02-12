Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. У жены футболиста сборной Украины проблемы. Их «кинули»
Другие новости
12 февраля 2025, 01:28 |
528
2

ВИДЕО. У жены футболиста сборной Украины проблемы. Их «кинули»

И у жен футболистов бывают неурядицы...

12 февраля 2025, 01:28 |
528
2
ВИДЕО. У жены футболиста сборной Украины проблемы. Их «кинули»
Instagram. Анастасия Конопля с дочерью

Жена футболиста «Шахтера» и сборной Украины Ефима Конопли, Анастасия Конопля, рассказала о проблеме, с которой столкнулась её семья.

Анастасия на своём телеграм-канале сообщила, что её «кинула» няня, которая не приехала на договоренное время и нарушила все планы блогерши.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

«Как так можно делать? Я шокирована», – записала разгорное сторис девушка, добавив, что няня не берёт трубку.

Тем не менее, жена футболиста проявила себя как настоящая заботливая мама и включила дочь Аврору в свой распорядок дня:

«Теперь везде ездим вместе – на теннис, в спортзал, на маникюр».

По теме:
ФОТО. Сексуальная сестра украинского футболиста. Она играет в хоккей
ФОТО. Отрежет себе я*чки. Серхио Агуэро придется исполнить обещанное
ФОТО. Звезда Барселоны удивил своим появлением в бедном районе. Класс
видео lifestyle Ефим Конопля Шахтер Донецк
Максим Лапченко Источник: Telegram
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Иньеста назвал лучшего нападающего в истории футбола. Это не Месси
Футбол | 11 февраля 2025, 08:24 1
Иньеста назвал лучшего нападающего в истории футбола. Это не Месси
Иньеста назвал лучшего нападающего в истории футбола. Это не Месси

Легендарный хавбек выбрал бразильца Роналдо

Камбэк от сливочных в огненном матче. Реал переиграл Ман Сити
Футбол | 11 февраля 2025, 23:58 28
Камбэк от сливочных в огненном матче. Реал переиграл Ман Сити
Камбэк от сливочных в огненном матче. Реал переиграл Ман Сити

Дубль Эрлинга Холанда не помог англичанам

Суперматч. Костюк выбила третью ракетку мира из WTA 1000 в Дохе
Теннис | 11.02.2025, 16:14
Суперматч. Костюк выбила третью ракетку мира из WTA 1000 в Дохе
Суперматч. Костюк выбила третью ракетку мира из WTA 1000 в Дохе
Шевченко впервые прокомментировал допинг-скандал Мудрика
Футбол | 11.02.2025, 13:32
Шевченко впервые прокомментировал допинг-скандал Мудрика
Шевченко впервые прокомментировал допинг-скандал Мудрика
Определен лучший футболист в истории. Роналду только 4-й. А кто лидер?
Футбол | 12.02.2025, 00:43
Определен лучший футболист в истории. Роналду только 4-й. А кто лидер?
Определен лучший футболист в истории. Роналду только 4-й. А кто лидер?
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
EGOS
єба єба яке це дноо Максим Лапченко 
Ответить
+1
Falko
Тему не розкрито. Аврора від такої зміни планів щаслива чи, навпаки, засмучена?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Джерард назвал сильнейших футболистов, которых видел за свою карьеру
Джерард назвал сильнейших футболистов, которых видел за свою карьеру
10.02.2025, 03:47 3
Футбол
Видео с Усиком разрывает интернет. Собрало уже 2.3 миллиона просмотров
Видео с Усиком разрывает интернет. Собрало уже 2.3 миллиона просмотров
11.02.2025, 09:43 6
Бокс
Дядя Фьюри ответил, есть ли сейчас боксер, который сможет одолеть Усика
Дядя Фьюри ответил, есть ли сейчас боксер, который сможет одолеть Усика
10.02.2025, 08:44 2
Бокс
Кейн может покинуть Баварию. Самое большое предательство в истории?
Кейн может покинуть Баварию. Самое большое предательство в истории?
11.02.2025, 02:33 5
Футбол
Камбек после 0:6! Свитолина в Дохе эффектно взяла реванш у Вондроушовой
Камбек после 0:6! Свитолина в Дохе эффектно взяла реванш у Вондроушовой
10.02.2025, 19:05 20
Теннис
Шевченко подтвердил приезд именитого тренера в Украину
Шевченко подтвердил приезд именитого тренера в Украину
11.02.2025, 14:27 4
Футбол
«Надо понимать». В Бенфике отреагировали на скандальный эпизод с Трубиным
«Надо понимать». В Бенфике отреагировали на скандальный эпизод с Трубиным
10.02.2025, 01:45
Футбол
Кличко признался, почему проиграл бой с Джошуа
Кличко признался, почему проиграл бой с Джошуа
10.02.2025, 02:14
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем