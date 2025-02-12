ФОТО. У жены Зинченко «отжали» сумочку прямо на отдыхе в Эмиратах

Жена футболиста «Арсенала» и сборной Украины Александра Зинченко, Влада Зинченко, опубликовала несколько новых фотографий с отдыха.

Влада вместе с дочерьми предположительно отдыхает в Эмиратах, так как лондонский клуб сейчас проводит зимние сборы в Дубаи. Пара старается держаться рядом.

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Известная украинская телеведущая поделилась со своей аудиторией милыми снимками, где главными героинями являются дочки – Ева и Лея.

Также Влада пошутила, что её старшая дочь Ева «отжала» у неё сумочку «Jacquemus»: