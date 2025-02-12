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Лига чемпионов
12 февраля 2025, 00:12 | Обновлено 12 февраля 2025, 00:24
234
0

ВИДЕО. Как Беллингем принес победу Реалу в триллере с Ман Сити

Галактикос совершили камбэк и выиграли матч 1/16 финала

12 февраля 2025, 00:12 | Обновлено 12 февраля 2025, 00:24
234
0
ВИДЕО. Как Беллингем принес победу Реалу в триллере с Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

11 февраля в 22:00 в Манчестере проходит первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов.

Английский «Манчестер Сити» на арене «Этихад» принимает испанский «Реал» Мадрид.

Все голы матча можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Ответный матч состоится спустя неделю, 19 февраля, в Мадриде на стадионе Сантьяго Бернабеу.

На 90+2-й минуте Джуд Беллингем принес победу Реалу в матче с Ман Сити (3:2).

ГОЛ! 2:3. Джуд Беллингем, 90+2 мин

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Реал Мадрид Манчестер Сити видео голов и обзор Лига чемпионов Манчестер Сити - Реал Джуд Беллингем
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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