ВИДЕО. Как Беллингем принес победу Реалу в триллере с Ман Сити

11 февраля в 22:00 в Манчестере проходит первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов.

Английский «Манчестер Сити» на арене «Этихад» принимает испанский «Реал» Мадрид.

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Ответный матч состоится спустя неделю, 19 февраля, в Мадриде на стадионе Сантьяго Бернабеу.

На 90+2-й минуте Джуд Беллингем принес победу Реалу в матче с Ман Сити (3:2).

ГОЛ! 2:3. Джуд Беллингем, 90+2 мин