Лига чемпионов12 февраля 2025, 00:12 | Обновлено 12 февраля 2025, 00:24
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ВИДЕО. Как Беллингем принес победу Реалу в триллере с Ман Сити
Галактикос совершили камбэк и выиграли матч 1/16 финала
12 февраля 2025, 00:12 | Обновлено 12 февраля 2025, 00:24
234
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11 февраля в 22:00 в Манчестере проходит первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов.
Английский «Манчестер Сити» на арене «Этихад» принимает испанский «Реал» Мадрид.
Все голы матча можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Ответный матч состоится спустя неделю, 19 февраля, в Мадриде на стадионе Сантьяго Бернабеу.
На 90+2-й минуте Джуд Беллингем принес победу Реалу в матче с Ман Сити (3:2).
ГОЛ! 2:3. Джуд Беллингем, 90+2 мин
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