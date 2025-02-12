Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Как Браим Диас сравнял счет для Реала в матче с Ман Сити
Лига чемпионов
12 февраля 2025, 00:07 | Обновлено 12 февраля 2025, 00:16
154
0

ВИДЕО. Как Браим Диас сравнял счет для Реала в матче с Ман Сити

«Манчестер Сити» на арене «Этихад» принимает испанский «Реал» Мадрид

12 февраля 2025, 00:07 | Обновлено 12 февраля 2025, 00:16
154
0
ВИДЕО. Как Браим Диас сравнял счет для Реала в матче с Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine

11 февраля в 22:00 в Манчестере проходит первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов.

Английский «Манчестер Сити» на арене «Этихад» принимает испанский «Реал» Мадрид.

Все голы матча можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Ответный матч состоится спустя неделю, 19 февраля, в Мадриде на стадионе Сантьяго Бернабеу.

На 86-й минуте Браим Диас сравнял счет для Реала в матче с Ман Сити (2:2).

ГОЛ! 2:2. Браим Диас, 86 мин

По теме:
Итоги игрового дня ЛЧ. Реал выиграл супертриллер, победы ПСЖ, Юве, Боруссии
ВИДЕО. Как Беллингем принес победу Реалу в триллере с Ман Сити
Ювентус вырвал победу в матче с ПСВ в Лиге чемпионов
Реал Мадрид Манчестер Сити видео голов и обзор Лига чемпионов Манчестер Сити - Реал Браим Диас
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суперматч. Костюк выбила третью ракетку мира из WTA 1000 в Дохе
Теннис | 11 февраля 2025, 16:14 39
Суперматч. Костюк выбила третью ракетку мира из WTA 1000 в Дохе
Суперматч. Костюк выбила третью ракетку мира из WTA 1000 в Дохе

Украинская теннисистка в двух сетах обыграла Коко Гауфф

Дебютная победа Ковача. Боруссия Д с невероятным Гирасси одолела Спортинг
Футбол | 11 февраля 2025, 23:53 0
Дебютная победа Ковача. Боруссия Д с невероятным Гирасси одолела Спортинг
Дебютная победа Ковача. Боруссия Д с невероятным Гирасси одолела Спортинг

Немецкий коллектив сделал шаг на встречу к 1/8 финала Лиги чемпионов

Кейн может покинуть Баварию. Самое большое предательство в истории?
Футбол | 11.02.2025, 02:33
Кейн может покинуть Баварию. Самое большое предательство в истории?
Кейн может покинуть Баварию. Самое большое предательство в истории?
Арум назвал лучшего боксера в истории. Он до сих пор дерется, это не Усик
Бокс | 11.02.2025, 07:49
Арум назвал лучшего боксера в истории. Он до сих пор дерется, это не Усик
Арум назвал лучшего боксера в истории. Он до сих пор дерется, это не Усик
Свитолина не сумела переиграть пятую ракетку мира на большом турнире в Дохе
Теннис | 11.02.2025, 18:03
Свитолина не сумела переиграть пятую ракетку мира на большом турнире в Дохе
Свитолина не сумела переиграть пятую ракетку мира на большом турнире в Дохе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик близок к потере титула WBC, который забрал у Фьюри. Что случилось?
Усик близок к потере титула WBC, который забрал у Фьюри. Что случилось?
10.02.2025, 07:50 9
Бокс
Известного украинского футболиста обвиняют в бегстве за границу
Известного украинского футболиста обвиняют в бегстве за границу
10.02.2025, 21:28 3
Футбол
Шевченко подтвердил приезд именитого тренера в Украину
Шевченко подтвердил приезд именитого тренера в Украину
11.02.2025, 14:27 4
Футбол
Джерард назвал сильнейших футболистов, которых видел за свою карьеру
Джерард назвал сильнейших футболистов, которых видел за свою карьеру
10.02.2025, 03:47 3
Футбол
Дядя Фьюри ответил, есть ли сейчас боксер, который сможет одолеть Усика
Дядя Фьюри ответил, есть ли сейчас боксер, который сможет одолеть Усика
10.02.2025, 08:44 2
Бокс
Камбек после 0:6! Свитолина в Дохе эффектно взяла реванш у Вондроушовой
Камбек после 0:6! Свитолина в Дохе эффектно взяла реванш у Вондроушовой
10.02.2025, 19:05 20
Теннис
Касильяс назвал лучшего игрока за Месси и Роналду
Касильяс назвал лучшего игрока за Месси и Роналду
10.02.2025, 08:17 7
Футбол
Касильяс назвал лучшего вратаря в мире на данный момент
Касильяс назвал лучшего вратаря в мире на данный момент
11.02.2025, 00:02
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем