Лига чемпионов12 февраля 2025, 00:07 | Обновлено 12 февраля 2025, 00:16
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ВИДЕО. Как Браим Диас сравнял счет для Реала в матче с Ман Сити
«Манчестер Сити» на арене «Этихад» принимает испанский «Реал» Мадрид
12 февраля 2025, 00:07 | Обновлено 12 февраля 2025, 00:16
154
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11 февраля в 22:00 в Манчестере проходит первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов.
Английский «Манчестер Сити» на арене «Этихад» принимает испанский «Реал» Мадрид.
Все голы матча можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Ответный матч состоится спустя неделю, 19 февраля, в Мадриде на стадионе Сантьяго Бернабеу.
На 86-й минуте Браим Диас сравнял счет для Реала в матче с Ман Сити (2:2).
ГОЛ! 2:2. Браим Диас, 86 мин
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