Во вторник, 11 февраля, проходит матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2024/25 между «Ювентусом» и «ПСВ».

Игра проходит в Турине на стадионе «Ювентус Стэдиум».

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На 82-й минуте вывел туринцев вперед Самуэль Мбангула – 2:1.

ВИДЕО. Ювентус забил в конце матча против ПСВ

