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  4. ВИДЕО. Ювентус забил в конце матча против ПСВ
Лига чемпионов
11 февраля 2025, 23:45 |
110
0

ВИДЕО. Ювентус забил в конце матча против ПСВ

На 82-й минуте вывел туринцев вперед Самуэль Мбангула.

11 февраля 2025, 23:45 |
110
0
ВИДЕО. Ювентус забил в конце матча против ПСВ
Getty Images/Global Images Ukraine. Самуэль Мбангула

Во вторник, 11 февраля, проходит матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2024/25 между «Ювентусом» и «ПСВ».

Игра проходит в Турине на стадионе «Ювентус Стэдиум».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

На 82-й минуте вывел туринцев вперед Самуэль Мбангула – 2:1.

ВИДЕО. Ювентус забил в конце матча против ПСВ

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Самуэль Мбангула Ювентус ПСВ видео голов и обзор Лига чемпионов Уэстон Маккенни Ювентус - ПСВ
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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