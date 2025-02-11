ВИДЕО. Холанд забил пенальти Куртуа за фол Себальоса против Фодена
На 80-й минуте Манчестер Сити снова вышел вперед в матче против Реала
11 февраля в 22:00 в Манчестере проходит первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов.
Английский «Манчестер Сити» на арене «Этихад» принимает испанский «Реал» Мадрид.
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Ответный матч состоится спустя неделю, 19 февраля, в Мадриде на стадионе Сантьяго Бернабеу.
Норвежский форвард Эрлинг Холанд реализовал пенальти в ворота Тибо Куртуа на 80-й минуте (2:1). 11-метроый был назначен за фол Дани Себальоса против Фила Фодена.
ГОЛ! 2:1. Эрлинг Холанд, 80 мин (пен)
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