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Лига чемпионов
11 февраля 2025, 23:41 | Обновлено 12 февраля 2025, 00:04
216
0

ВИДЕО. Холанд забил пенальти Куртуа за фол Себальоса против Фодена

На 80-й минуте Манчестер Сити снова вышел вперед в матче против Реала

11 февраля 2025, 23:41 | Обновлено 12 февраля 2025, 00:04
216
0
ВИДЕО. Холанд забил пенальти Куртуа за фол Себальоса против Фодена
Getty Images/Global Images Ukraine

11 февраля в 22:00 в Манчестере проходит первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов.

Английский «Манчестер Сити» на арене «Этихад» принимает испанский «Реал» Мадрид.

Все голы матча можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Ответный матч состоится спустя неделю, 19 февраля, в Мадриде на стадионе Сантьяго Бернабеу.

Норвежский форвард Эрлинг Холанд реализовал пенальти в ворота Тибо Куртуа на 80-й минуте (2:1). 11-метроый был назначен за фол Дани Себальоса против Фила Фодена.

ГОЛ! 2:1. Эрлинг Холанд, 80 мин (пен)

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Реал Мадрид Манчестер Сити видео голов и обзор Лига чемпионов Эрлинг Холанд Манчестер Сити - Реал пенальти
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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