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11 февраля 2025, 23:25 | Обновлено 11 февраля 2025, 23:26
1830
0

ФОТО. Самая красивая футболистка мира в огненном корсете. Топ

Алиша Леманн – королева

11 февраля 2025, 23:25 | Обновлено 11 февраля 2025, 23:26
1830
0
ФОТО. Самая красивая футболистка мира в огненном корсете. Топ
Instagram. Алиша Леманн

Футболистка «Ювентуса» и сборной Швейцарии Алиша Леманн порадовала своей новой публикацией в Instagram.

Девушка, которая не просто так владеет статусом «самой красивой футболистки мира», показала насколько обворожительной она может быть.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

26-летняя знаменитость предстала перед своей аудиторией в ярком образе, где основным элементом стал корсет.

«Королева «Юве»», «Красивая футболистка», «Она выглядит роскошно», – фолловеры швейцарки остались довольны увиденным.

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фото lifestyle Алиша Леманн девушки
Максим Лапченко Источник: Instagram
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