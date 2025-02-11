ФОТО. Самая красивая футболистка мира в огненном корсете. Топ

Футболистка «Ювентуса» и сборной Швейцарии Алиша Леманн порадовала своей новой публикацией в Instagram.

Девушка, которая не просто так владеет статусом «самой красивой футболистки мира», показала насколько обворожительной она может быть.

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26-летняя знаменитость предстала перед своей аудиторией в ярком образе, где основным элементом стал корсет.

«Королева «Юве»», «Красивая футболистка», «Она выглядит роскошно», – фолловеры швейцарки остались довольны увиденным.