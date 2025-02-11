Лига чемпионов11 февраля 2025, 23:29 | Обновлено 11 февраля 2025, 23:50
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ВИДЕО. Неуклюжим ударом Мбаппе сравнял счет для Реала в игре с Ман Сити
На 60-й минуте ситуация в матче 1/16 финала Лиги чемпионов уравнялась
11 февраля 2025, 23:29 | Обновлено 11 февраля 2025, 23:50
633
0
11 февраля в 22:00 в Манчестере проходит первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов.
Английский «Манчестер Сити» на арене «Этихад» принимает испанский «Реал» Мадрид.
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Ответный матч состоится спустя неделю, 19 февраля, в Мадриде на стадионе Сантьяго Бернабеу.
На 60-й минуте ситуация в матче уравнялась. Неуклюжим ударом Килиан Мбаппе сравнял счет для Реала (1:1).
ГОЛ! 1:1. Килиан Мбаппе, 60 мин
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