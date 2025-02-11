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Лига чемпионов
11 февраля 2025, 23:29 | Обновлено 11 февраля 2025, 23:50
633
0

ВИДЕО. Неуклюжим ударом Мбаппе сравнял счет для Реала в игре с Ман Сити

На 60-й минуте ситуация в матче 1/16 финала Лиги чемпионов уравнялась

11 февраля 2025, 23:29 | Обновлено 11 февраля 2025, 23:50
633
0
ВИДЕО. Неуклюжим ударом Мбаппе сравнял счет для Реала в игре с Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

11 февраля в 22:00 в Манчестере проходит первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов.

Английский «Манчестер Сити» на арене «Этихад» принимает испанский «Реал» Мадрид.

Все голы матча можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Ответный матч состоится спустя неделю, 19 февраля, в Мадриде на стадионе Сантьяго Бернабеу.

На 60-й минуте ситуация в матче уравнялась. Неуклюжим ударом Килиан Мбаппе сравнял счет для Реала (1:1).

ГОЛ! 1:1. Килиан Мбаппе, 60 мин

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Реал Мадрид Манчестер Сити видео голов и обзор Лига чемпионов Манчестер Сити - Реал Килиан Мбаппе
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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