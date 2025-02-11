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  4. ВИДЕО. ПСВ забил в Турине и сравнял счет в матче с Ювентусом в ЛЧ
Лига чемпионов
11 февраля 2025, 23:21 |
68
0

ВИДЕО. ПСВ забил в Турине и сравнял счет в матче с Ювентусом в ЛЧ

Забил Иван Перишич на 56-й минуте

11 февраля 2025, 23:21 |
68
0
ВИДЕО. ПСВ забил в Турине и сравнял счет в матче с Ювентусом в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 11 февраля, проходит матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2024/25 между «Ювентусом» и «ПСВ».

Игра проходит в Турине на стадионе «Ювентус Стэдиум».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

На 56-й минуте гости сравняли счет (1:1). Голом отметился 36-летний Иван Перишич.

ВИДЕО. ПСВ забил в Турине и сравнял счет в матче с Ювентусом в ЛЧ

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Иван Перишич Ювентус ПСВ видео голов и обзор Лига чемпионов Уэстон Маккенни Ювентус - ПСВ
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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