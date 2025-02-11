Лига чемпионов11 февраля 2025, 23:21 |
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ВИДЕО. ПСВ забил в Турине и сравнял счет в матче с Ювентусом в ЛЧ
Забил Иван Перишич на 56-й минуте
11 февраля 2025, 23:21 |
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Во вторник, 11 февраля, проходит матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2024/25 между «Ювентусом» и «ПСВ».
Игра проходит в Турине на стадионе «Ювентус Стэдиум».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
На 56-й минуте гости сравняли счет (1:1). Голом отметился 36-летний Иван Перишич.
ВИДЕО. ПСВ забил в Турине и сравнял счет в матче с Ювентусом в ЛЧ
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