Во вторник, 11 февраля, проходит матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2024/25 между «Ювентусом» и «ПСВ».

Игра проходит в Турине на стадионе «Ювентус Стэдиум».

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На 56-й минуте гости сравняли счет (1:1). Голом отметился 36-летний Иван Перишич.

ВИДЕО. ПСВ забил в Турине и сравнял счет в матче с Ювентусом в ЛЧ