Лига чемпионов11 февраля 2025, 23:25 |
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ВИДЕО. Это уже 10-й гол. Гирасси забил в ворота Спортинга
Гвинейский страйкер забил свой 10 гол в этом сезоне Лиги чемпионов
11 февраля 2025, 23:25 |
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Во вторник, 11 февраля, проходит первый матч между «Спортингом» и дортмундской «Боруссией» в рамках 1/16 финала Лиги чемпионов.
Матч принимает Жозе Альвеладе в Лиссабоне. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча будут доступны в Telegram Sport.ua
На 61-й минуте матча форвард гостей Серу Гирасси открыл счет в матче. Это его 10-й гол в сезоне ЛЧ 2024/25.
❗️ ВИДЕО. Это уже 10-й гол. Гирасси забил в ворота Спортинга
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