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  4. ВИДЕО. Это уже 10-й гол. Гирасси забил в ворота Спортинга
Лига чемпионов
11 февраля 2025, 23:25 |
119
0

ВИДЕО. Это уже 10-й гол. Гирасси забил в ворота Спортинга

Гвинейский страйкер забил свой 10 гол в этом сезоне Лиги чемпионов

11 февраля 2025, 23:25 |
119
0
ВИДЕО. Это уже 10-й гол. Гирасси забил в ворота Спортинга
Getty Images/Global Images Ukraine. Серу Гирасси

Во вторник, 11 февраля, проходит первый матч между «Спортингом» и дортмундской «Боруссией» в рамках 1/16 финала Лиги чемпионов.

Матч принимает Жозе Альвеладе в Лиссабоне. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча будут доступны в Telegram Sport.ua

На 61-й минуте матча форвард гостей Серу Гирасси открыл счет в матче. Это его 10-й гол в сезоне ЛЧ 2024/25.

❗️ ВИДЕО. Это уже 10-й гол. Гирасси забил в ворота Спортинга

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Боруссия Дортмунд Спортинг Лиссабон видео голов и обзор Лига чемпионов Спортинг - Боруссия Д Серу Гирасси
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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