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  4. ВИДЕО. Ювентус вышел вперед в противостоянии с ПСВ. Забил Маккенни
Лига чемпионов
11 февраля 2025, 22:42 |
139
0

ВИДЕО. Ювентус вышел вперед в противостоянии с ПСВ. Забил Маккенни

Туринцы повели в счете против чемпиона Нидерландов

11 февраля 2025, 22:42 |
139
0
ВИДЕО. Ювентус вышел вперед в противостоянии с ПСВ. Забил Маккенни
Getty Images/Global Images Ukraine. Уэстон Маккенни

Во вторник, 11 февраля, проходит матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2024/25 между «Ювентусом» и «ПСВ».

Игра проходит в Турине на стадионе «Ювентус Стэдиум».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

На 34-й минуте итальянский клуб вышел вперед. Первый гол в этом противостоянии забил Уэстон Маккенни.

ВИДЕО. Ювентус выходит вперед в противостоянии с ПСВ. Забил Маккенни

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Уэстон Маккенни Ювентус ПСВ видео голов и обзор Лига чемпионов Ювентус - ПСВ
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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