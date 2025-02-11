ВИДЕО. Ювентус вышел вперед в противостоянии с ПСВ. Забил Маккенни

Во вторник, 11 февраля, проходит матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2024/25 между «Ювентусом» и «ПСВ».

Игра проходит в Турине на стадионе «Ювентус Стэдиум».

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На 34-й минуте итальянский клуб вышел вперед. Первый гол в этом противостоянии забил Уэстон Маккенни.

ВИДЕО. Ювентус выходит вперед в противостоянии с ПСВ. Забил Маккенни

