Лига чемпионов11 февраля 2025, 22:42 |
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ВИДЕО. Ювентус вышел вперед в противостоянии с ПСВ. Забил Маккенни
Туринцы повели в счете против чемпиона Нидерландов
11 февраля 2025, 22:42 |
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Во вторник, 11 февраля, проходит матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2024/25 между «Ювентусом» и «ПСВ».
Игра проходит в Турине на стадионе «Ювентус Стэдиум».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
На 34-й минуте итальянский клуб вышел вперед. Первый гол в этом противостоянии забил Уэстон Маккенни.
ВИДЕО. Ювентус выходит вперед в противостоянии с ПСВ. Забил Маккенни
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