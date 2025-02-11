ВИДЕО. Милевский впечатлил всех видео с боксерского зала. Режим монстра

Экс-футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский серьезно взялся за свою физическую форму.

Артем сейчас представляет аматорский клуб «IGNIS», который выступает в Медиалиге Украины.

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40-летний нападающий в своём телеграм-канале показал одну из тренировок.

Милевский посетил боксерский спортзал, где экс-футболист проделывает работу над возвращением оптимальных кондиций даже в таком возрасте.

Ранее на своём телеграм-канале Милевский говорил о своём желании набрать форму, чтобы помочь «IGNIS» на футбольном поле.