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11 февраля 2025, 22:53 |
953
2

ВИДЕО. Милевский впечатлил всех видео с боксерского зала. Режим монстра

Легенда возвращает былую форму

11 февраля 2025, 22:53 |
953
2
ВИДЕО. Милевский впечатлил всех видео с боксерского зала. Режим монстра
Instagram. Артем Милевский

Экс-футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский серьезно взялся за свою физическую форму.

Артем сейчас представляет аматорский клуб «IGNIS», который выступает в Медиалиге Украины.

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40-летний нападающий в своём телеграм-канале показал одну из тренировок.

Милевский посетил боксерский спортзал, где экс-футболист проделывает работу над возвращением оптимальных кондиций даже в таком возрасте.

Ранее на своём телеграм-канале Милевский говорил о своём желании набрать форму, чтобы помочь «IGNIS» на футбольном поле.

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видео видео-реклама Артем Милевский lifestyle IGNIS
Максим Лапченко Источник: Telegram
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Комментарии 2
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zhyr
Вражені були усі в редакції спорт.юа?))) Особливо важко тренується на першому відео))
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0
apepa
А где удары по груше? Этот полутруп еле на ящик запрыгивает. Плохи дела. Скоро значит сыграет в ящик...
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