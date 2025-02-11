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Лига чемпионов
11 февраля 2025, 22:23 | Обновлено 11 февраля 2025, 23:02
851
0

ВИДЕО. Холанд открыл счет в матче Ман Сити с Реалом. VAR офсайда не нашел

Норвежский форвард отличился забитым голом на 19-й минуте поединка ЛЧ

11 февраля 2025, 22:23 | Обновлено 11 февраля 2025, 23:02
851
0
ВИДЕО. Холанд открыл счет в матче Ман Сити с Реалом. VAR офсайда не нашел
Getty Images/Global Images Ukraine

11 февраля в 22:00 в Манчестере проходит первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов.

Английский «Манчестер Сити» на арене «Этихад» принимает испанский «Реал» Мадрид.

Все голы матча можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Ответный матч состоится спустя неделю, 19 февраля, в Мадриде на стадионе Сантьяго Бернабеу

Норвежский форвард Эрлинг Холанд отличился забитым голом на 19-й минуте (1:0). VAR офсайда не нашел.

ГОЛ! 1:0. Эрлинг Холанд, 19 мин

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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