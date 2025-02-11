Лига чемпионов11 февраля 2025, 22:23 | Обновлено 11 февраля 2025, 23:02
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ВИДЕО. Холанд открыл счет в матче Ман Сити с Реалом. VAR офсайда не нашел
Норвежский форвард отличился забитым голом на 19-й минуте поединка ЛЧ
11 февраля 2025, 22:23 | Обновлено 11 февраля 2025, 23:02
851
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11 февраля в 22:00 в Манчестере проходит первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов.
Английский «Манчестер Сити» на арене «Этихад» принимает испанский «Реал» Мадрид.
Все голы матча можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Ответный матч состоится спустя неделю, 19 февраля, в Мадриде на стадионе Сантьяго Бернабеу
Норвежский форвард Эрлинг Холанд отличился забитым голом на 19-й минуте (1:0). VAR офсайда не нашел.
ГОЛ! 1:0. Эрлинг Холанд, 19 мин
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