ВИДЕО. Холанд открыл счет в матче Ман Сити с Реалом. VAR офсайда не нашел

11 февраля в 22:00 в Манчестере проходит первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов.

Английский «Манчестер Сити» на арене «Этихад» принимает испанский «Реал» Мадрид.

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Ответный матч состоится спустя неделю, 19 февраля, в Мадриде на стадионе Сантьяго Бернабеу

Норвежский форвард Эрлинг Холанд отличился забитым голом на 19-й минуте (1:0). VAR офсайда не нашел.

ГОЛ! 1:0. Эрлинг Холанд, 19 мин

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