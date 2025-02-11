11 февраля в 22:00 в Манчестере стартовал первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов.

Английский Манчестер Сити на арене Этихад принимает испанский Реал Мадрид.

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Болельщики горожан выставили на стадионе большой баннер, который адресован звезде Реала Винисиусу Жуниору. На баннере изображен обладатель Золотого мяча 2024 Родри.

«Перестань лить эти горькие слезы», – написано на баннере.

ФОТО. «Перестань лить слезы». Мощный баннер Ман Сити для звезды Реала