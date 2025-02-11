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  4. ФОТО. «Перестань лить слезы». Мощный баннер Ман Сити для звезды Реала
Лига чемпионов
11 февраля 2025, 22:18 |
1729
1

ФОТО. «Перестань лить слезы». Мощный баннер Ман Сити для звезды Реала

Фанаты «горожан» обратились к Винисиусу Жуниору

11 февраля 2025, 22:18 |
1729
1
ФОТО. «Перестань лить слезы». Мощный баннер Ман Сити для звезды Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

11 февраля в 22:00 в Манчестере стартовал первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов.

Английский Манчестер Сити на арене Этихад принимает испанский Реал Мадрид.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Болельщики горожан выставили на стадионе большой баннер, который адресован звезде Реала Винисиусу Жуниору. На баннере изображен обладатель Золотого мяча 2024 Родри.

«Перестань лить эти горькие слезы», – написано на баннере.

ФОТО. «Перестань лить слезы». Мощный баннер Ман Сити для звезды Реала

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Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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ivankondrat96
Підкололи, так підкололи. І начебто не образили, а інформацію потрібну передали
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