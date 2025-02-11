ФОТО. Дэвида Бекхэма уличили в связах с рф. Футболист предал Украину

10 февраля компания Дэвида Бекхэма «DB Ventures» зарегистрировала свой товарный знак в рф.

«Бекхэм, бывшая звезда «Манчестер Юнайтед» и «Реал Мадрид», известный своей блестящей футбольной карьерой, теперь зарегистрировал свой бренд в России, которая находится под жесткими санкциями из-за ее вторжения и войны против Украины», – пишет медиа UNITED24.

Заявка на регистрацию была подана еще в июне 2023 года, а сам бренд получил право на продажу товаров по международному классу №24: ткани, шторы, кухонные полотенца, постельное белье и одеяла для домашних животных.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

DB Ventures управляет коммерческими и рекламными сделками Бекхэма. 55% акций компании принадлежат американскому брендинговому гиганту Authentic Brands Group.

Это событие резко контрастирует с ранней позицией Бекхэма относительно вторжения рф в Украину.

Виктория и Дэвид задонатили 1 миллион фунтов на поддержку детей, пострадавших от войны.

В марте 2022 года Бекхэм отдал свою страницу в Instagram на день харьковскому доктору Ирине, чтобы она показала миру реалии войны в Украине.