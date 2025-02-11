Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

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11 февраля 2025, 22:20 |
2996
8

ФОТО. Дэвида Бекхэма уличили в связах с рф. Футболист предал Украину

Компания легендарного футболиста зарегистрировала свой товарный знак в рф

11 февраля 2025, 22:20 |
2996
8
ФОТО. Дэвида Бекхэма уличили в связах с рф. Футболист предал Украину
Getty Images/Global Images Ukraine. Дэвид и Виктория Бекхэм

10 февраля компания Дэвида Бекхэма «DB Ventures» зарегистрировала свой товарный знак в рф.

«Бекхэм, бывшая звезда «Манчестер Юнайтед» и «Реал Мадрид», известный своей блестящей футбольной карьерой, теперь зарегистрировал свой бренд в России, которая находится под жесткими санкциями из-за ее вторжения и войны против Украины», – пишет медиа UNITED24.

Заявка на регистрацию была подана еще в июне 2023 года, а сам бренд получил право на продажу товаров по международному классу №24: ткани, шторы, кухонные полотенца, постельное белье и одеяла для домашних животных.

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DB Ventures управляет коммерческими и рекламными сделками Бекхэма. 55% акций компании принадлежат американскому брендинговому гиганту Authentic Brands Group.

Это событие резко контрастирует с ранней позицией Бекхэма относительно вторжения рф в Украину.

Виктория и Дэвид задонатили 1 миллион фунтов на поддержку детей, пострадавших от войны.

В марте 2022 года Бекхэм отдал свою страницу в Instagram на день харьковскому доктору Ирине, чтобы она показала миру реалии войны в Украине.

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фото lifestyle Дэвид Бекхэм
Максим Лапченко
Максим Лапченко Источник
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Комментарии 8
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Gargantua81
и смех, и грех с этим пупоцентризмом
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+3
Richard Lewis
Ем… взагалі-то (с) товарні знаки по всьому світу, в усіх юрисдикціях не для того реєструють, щоб неодмінно там продаватися. А щоб будь-хто не міг своє самопальне фуфло під твоїм брендом навіть на території рашки продавати
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+2
Demid R
Не весь мир крутится вокруг нас.. И это необходимо давно было понять. 
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+2
fedd1979
Блін, окстіться, журналюги. Як він міг зрадити Україну? Яке він до неї має відношення і які в нього до нього зобовязання?
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+2
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Winner21
Спірт.шоу потрібно хоч би інколи бути тверезими
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+1
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Валентин Равенский
Девід Бекхем здивувався заголовку новин спірт.юа 
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0
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