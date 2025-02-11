Известны стартовые составы на матч Лиги чемпионов Ювентус – ПСВ
Поединок стартует 11 февраля в 22:00 по Киеву
Во вторник, 11 февраля, состоится матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2024/25 между «Ювентусом» и «ПСВ».
Игра пройдет в Турине на стадионе «Ювентус Стэдиум».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Ювентус – Ди Грегорио, Келли, Гатти, Вейга, Веа, Дуглас Луис, Локателли, Маккенни, Йылдыз, Гонсалес, Коло-Муани.
ПСВ – Бенитес, Мауро Жуниор, Обиспо, Фламинго, Ледесма, Верман, Схаутен, Сайбари, Ланг, Перишич, де Йонг.
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