Известны стартовые составы на матч Лиги чемпионов Ювентус – ПСВ

Во вторник, 11 февраля, состоится матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2024/25 между «Ювентусом» и «ПСВ».

Игра пройдет в Турине на стадионе «Ювентус Стэдиум».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Ювентус – Ди Грегорио, Келли, Гатти, Вейга, Веа, Дуглас Луис, Локателли, Маккенни, Йылдыз, Гонсалес, Коло-Муани.



ПСВ – Бенитес, Мауро Жуниор, Обиспо, Фламинго, Ледесма, Верман, Схаутен, Сайбари, Ланг, Перишич, де Йонг.