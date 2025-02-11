Лига чемпионов11 февраля 2025, 21:15 | Обновлено 11 февраля 2025, 21:21
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ВИДЕО. Это разгром. Дембеле сделал дубль в матче с Брестом
Французский вингер продолжил свою суперрезультативную серию
11 февраля 2025, 21:15 | Обновлено 11 февраля 2025, 21:21
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Во вторник, 11 февраля, проходит матч 1/16 финала Лиги чемпионов между «Брестом» и «ПСЖ».
Встречу принимает Стаде де Рудуру в Генгаме.
Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua
На 66-й минуте матча вингер гостей Усман Дембеле сделал дубль. Счет на табло – 0:3.
❗️ ВИДЕО. Это разгром. Дембеле сделал дубль в матче с Брестом
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Хто би міг подумати, що білоруський клуб вийде в 1/16 ЛЧ і буде грати з самим ПСЖ. Щось не видно на трибунах вусатого таракана-бульбаша, прихфостня кремлівського злочинця (бункерної молі).
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