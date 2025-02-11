Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Это разгром. Дембеле сделал дубль в матче с Брестом
Лига чемпионов
11 февраля 2025, 21:15 | Обновлено 11 февраля 2025, 21:21
262
1

ВИДЕО. Это разгром. Дембеле сделал дубль в матче с Брестом

Французский вингер продолжил свою суперрезультативную серию

11 февраля 2025, 21:15 | Обновлено 11 февраля 2025, 21:21
262
1
ВИДЕО. Это разгром. Дембеле сделал дубль в матче с Брестом
Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле

Во вторник, 11 февраля, проходит матч 1/16 финала Лиги чемпионов между «Брестом» и «ПСЖ».

Встречу принимает Стаде де Рудуру в Генгаме.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

На 66-й минуте матча вингер гостей Усман Дембеле сделал дубль. Счет на табло – 0:3.

❗️ ВИДЕО. Это разгром. Дембеле сделал дубль в матче с Брестом

По теме:
Могло быть и больше. ПСЖ с невероятным Дембеле разгромил Брест
Известны стартовые составы на матч Лиги чемпионов Ювентус – ПСВ
Брест – ПСЖ. Видео голов и обзор (обновляется)
Брест (Франция) Усман Дембеле ПСЖ видео голов и обзор Лига чемпионов Брест - ПСЖ
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суперматч. Костюк выбила третью ракетку мира из WTA 1000 в Дохе
Теннис | 11 февраля 2025, 16:14 37
Суперматч. Костюк выбила третью ракетку мира из WTA 1000 в Дохе
Суперматч. Костюк выбила третью ракетку мира из WTA 1000 в Дохе

Украинская теннисистка в двух сетах обыграла Коко Гауфф

Ювентус – ПСВ. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 11 февраля 2025, 21:21 0
Ювентус – ПСВ. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Ювентус – ПСВ. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 11 февраля в 22:00 по Киеву

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-хавбек Шахтера подписал контракт с клубом Серии A
Футбол | 11.02.2025, 17:47
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-хавбек Шахтера подписал контракт с клубом Серии A
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-хавбек Шахтера подписал контракт с клубом Серии A
Видео с Усиком разрывает интернет. Собрало уже 2.3 миллиона просмотров
Бокс | 11.02.2025, 09:43
Видео с Усиком разрывает интернет. Собрало уже 2.3 миллиона просмотров
Видео с Усиком разрывает интернет. Собрало уже 2.3 миллиона просмотров
Шевченко впервые прокомментировал допинг-скандал Мудрика
Футбол | 11.02.2025, 13:32
Шевченко впервые прокомментировал допинг-скандал Мудрика
Шевченко впервые прокомментировал допинг-скандал Мудрика
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Iigor6583
Хто би міг подумати, що білоруський клуб вийде в 1/16 ЛЧ і буде грати з самим ПСЖ. Щось не видно на трибунах вусатого таракана-бульбаша, прихфостня кремлівського злочинця (бункерної молі).
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик близок к потере титула WBC, который забрал у Фьюри. Что случилось?
Усик близок к потере титула WBC, который забрал у Фьюри. Что случилось?
10.02.2025, 07:50 9
Бокс
Джерард назвал сильнейших футболистов, которых видел за свою карьеру
Джерард назвал сильнейших футболистов, которых видел за свою карьеру
10.02.2025, 03:47 2
Футбол
Арум назвал лучшего боксера в истории. Он до сих пор дерется, это не Усик
Арум назвал лучшего боксера в истории. Он до сих пор дерется, это не Усик
11.02.2025, 07:49 1
Бокс
Обновился рейтинг WBC. Украинский боксер поднялся на первое место
Обновился рейтинг WBC. Украинский боксер поднялся на первое место
10.02.2025, 17:33
Бокс
Касильяс назвал лучшего игрока за Месси и Роналду
Касильяс назвал лучшего игрока за Месси и Роналду
10.02.2025, 08:17 7
Футбол
«Надо понимать». В Бенфике отреагировали на скандальный эпизод с Трубиным
«Надо понимать». В Бенфике отреагировали на скандальный эпизод с Трубиным
10.02.2025, 01:45
Футбол
Польша со всеми разобралась. Повержены соперники из топ-дивизиона
Польша со всеми разобралась. Повержены соперники из топ-дивизиона
09.02.2025, 17:01
Хоккей
Шахтер шокировал Трабзонспор ценой на Бондаренко
Шахтер шокировал Трабзонспор ценой на Бондаренко
09.02.2025, 19:51 29
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем