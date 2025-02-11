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Лига чемпионов
11 февраля 2025, 20:44 | Обновлено 11 февраля 2025, 21:21
163
0

ВИДЕО. Во вратарский угол. Дембеле удвоил преимущество ПСЖ

Французский вингер забил очередной гол в сезоне

11 февраля 2025, 20:44 | Обновлено 11 февраля 2025, 21:21
163
0
ВИДЕО. Во вратарский угол. Дембеле удвоил преимущество ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле

Во вторник, 11 февраля, проходит матч 1/16 финала Лиги чемпионов между «Брестом» и «ПСЖ».

Встречу принимает Стаде де Рудуру в Генгаме.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

На 44-й минуте матча вингер гостей Усман Дембеле удвоил преимущество своей команды. Счет на табло – 0:2.

❗️ ВИДЕО. Первый гол в плей-офф. Витинья реализовал пенальти в ворота Бреста

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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