Лига чемпионов11 февраля 2025, 20:44 | Обновлено 11 февраля 2025, 21:21
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ВИДЕО. Во вратарский угол. Дембеле удвоил преимущество ПСЖ
Французский вингер забил очередной гол в сезоне
11 февраля 2025, 20:44 | Обновлено 11 февраля 2025, 21:21
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Во вторник, 11 февраля, проходит матч 1/16 финала Лиги чемпионов между «Брестом» и «ПСЖ».
Встречу принимает Стаде де Рудуру в Генгаме.
Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua
На 44-й минуте матча вингер гостей Усман Дембеле удвоил преимущество своей команды. Счет на табло – 0:2.
❗️ ВИДЕО. Первый гол в плей-офф. Витинья реализовал пенальти в ворота Бреста
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