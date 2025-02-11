ВИДЕО. Во вратарский угол. Дембеле удвоил преимущество ПСЖ

Во вторник, 11 февраля, проходит матч 1/16 финала Лиги чемпионов между «Брестом» и «ПСЖ».

Встречу принимает Стаде де Рудуру в Генгаме.

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На 44-й минуте матча вингер гостей Усман Дембеле удвоил преимущество своей команды. Счет на табло – 0:2.

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