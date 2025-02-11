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Лига чемпионов
11 февраля 2025, 20:59 | Обновлено 11 февраля 2025, 21:01
114
0

Известны стартовые составы на матч Спортинг – Боруссия Дортмунд

Матч 1/16 финала Лиги чемпионов начнется в 22:00 по киевскому времени

11 февраля 2025, 20:59 | Обновлено 11 февраля 2025, 21:01
114
0
Известны стартовые составы на матч Спортинг – Боруссия Дортмунд
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Альваладе

Во вторник, 11 февраля, пройдет первый матч между «Спортингом» и дортмундской «Боруссией» в рамках 1/16 финала Лиги чемпионов.

Матч пройдет на Жозе Альвеладе в Лиссабоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча будут доступны в Telegram Sport.ua

Главные тренеры определились со стартовыми составами своих команд.

Стартовые составы на матч «Спортинг» – «Боруссия» Дортмунд:

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Боруссия Дортмунд Спортинг Лиссабон Лига чемпионов стартовые составы
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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