Известны стартовые составы на матч Спортинг – Боруссия Дортмунд

Во вторник, 11 февраля, пройдет первый матч между «Спортингом» и дортмундской «Боруссией» в рамках 1/16 финала Лиги чемпионов.

Матч пройдет на Жозе Альвеладе в Лиссабоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

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Главные тренеры определились со стартовыми составами своих команд.

Стартовые составы на матч «Спортинг» – «Боруссия» Дортмунд: