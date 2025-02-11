Лига чемпионов11 февраля 2025, 20:59 | Обновлено 11 февраля 2025, 21:01
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Известны стартовые составы на матч Спортинг – Боруссия Дортмунд
Матч 1/16 финала Лиги чемпионов начнется в 22:00 по киевскому времени
11 февраля 2025, 20:59 | Обновлено 11 февраля 2025, 21:01
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Во вторник, 11 февраля, пройдет первый матч между «Спортингом» и дортмундской «Боруссией» в рамках 1/16 финала Лиги чемпионов.
Матч пройдет на Жозе Альвеладе в Лиссабоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча будут доступны в Telegram Sport.ua
Главные тренеры определились со стартовыми составами своих команд.
Стартовые составы на матч «Спортинг» – «Боруссия» Дортмунд:
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