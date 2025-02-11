Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

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Украина. Премьер лига
11 февраля 2025, 20:27 |
2976
5

В Шахтере рассказали, планируют ли строить новый стадион

Срна хотел бы вернуться на Донбасс Арену, но сейчас это невозможно

11 февраля 2025, 20:27 |
2976
5
В Шахтере рассказали, планируют ли строить новый стадион
ФК Шахтер. Дарио Срна

Директор «Шахтера» по футболу Дарио Срна рассказал, что клуб не собирается строить новый стадион в Киеве или другом городе, а надеется в будущем вернуться на Донбасс Арену.

«У нас только один стадион – это «Донбасс Арена». Сначала давайте дождемся конца войны, а потом у нас всех появятся такие эмоции... Просто, к сожалению, я прошел войну, когда был ребенком, и я никогда не забуду последний день войны: когда объявили, что есть мир, вы понимаете, что вы заново родились. И у людей были такие эмоции, которые они прятали где-то глубоко внутри во время войны, что они просто стали свободными, они стали любить, уважать этот мир, это воздух, сегодняшний день больше, чем когда-либо. Люди будут ценить мир и маленькие вещи после войны гораздо больше, чем до войны».

«Поэтому будем дождаться завершения войны, а потом пусть наши эмоции расскажут и покажут, что нужно дальше делать. А до этого дня надо благодарить наших защитников и защитниц за то, что они делают для нашей Украины, для нашего государства – делают все для того, чтобы у нас завтра был мир. Слава Украине», – сказал Срна.

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Дарио Срна Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Донбасс Арена чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 5
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easterly
А чому зараз неможливо повернутися?). Там всі ваші, вони вас люблять, будуть раді на блок-постах селфітись. Ааа, там просто чемпіонату ніякого нема і санкційно от фіфа. Краще пересидіти в Україні в ЧУ. А там, як напьорсткі стануть чи як карта ляже
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-1
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Pavel_i_CO
Бамбас-арэна це символ сепаратизму. Після деокупації - знести 
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-4
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Первый Среди Равных
Нічого страшного, фк лайно суркісів за всю свою історію так і не побудували собі стадіон.
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-4
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