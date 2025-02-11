В Шахтере рассказали, планируют ли строить новый стадион
Срна хотел бы вернуться на Донбасс Арену, но сейчас это невозможно
Директор «Шахтера» по футболу Дарио Срна рассказал, что клуб не собирается строить новый стадион в Киеве или другом городе, а надеется в будущем вернуться на Донбасс Арену.
«У нас только один стадион – это «Донбасс Арена». Сначала давайте дождемся конца войны, а потом у нас всех появятся такие эмоции... Просто, к сожалению, я прошел войну, когда был ребенком, и я никогда не забуду последний день войны: когда объявили, что есть мир, вы понимаете, что вы заново родились. И у людей были такие эмоции, которые они прятали где-то глубоко внутри во время войны, что они просто стали свободными, они стали любить, уважать этот мир, это воздух, сегодняшний день больше, чем когда-либо. Люди будут ценить мир и маленькие вещи после войны гораздо больше, чем до войны».
«Поэтому будем дождаться завершения войны, а потом пусть наши эмоции расскажут и покажут, что нужно дальше делать. А до этого дня надо благодарить наших защитников и защитниц за то, что они делают для нашей Украины, для нашего государства – делают все для того, чтобы у нас завтра был мир. Слава Украине», – сказал Срна.
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