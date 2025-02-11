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Лига чемпионов
11 февраля 2025, 18:35 | Обновлено 11 февраля 2025, 18:50
89
0

Французское противостояние. Известны стартовые составы на матч Брест – ПСЖ

Матч 1/16 финала Лиги чемпионов начнется в 19:45 по киевскому времени

11 февраля 2025, 18:35 | Обновлено 11 февраля 2025, 18:50
89
0
Французское противостояние. Известны стартовые составы на матч Брест – ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Усман Дембеле

Во вторник, 11 февраля, пройдет первый матч между «Брестом» и «ПСЖ» в рамках 1/16 финала Лиги чемпионов.

Матч пройдет на Стад де Рудуру в Генгаме. Стартовій свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча будут доступны в Telegram Sport.ua

Главные тренеры определились со стартовыми составами своих команд.

Стартовые составы на матч «Брест» – «ПСЖ»:

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Лига чемпионов Брест (Франция) ПСЖ стартовые составы
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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