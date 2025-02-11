Французское противостояние. Известны стартовые составы на матч Брест – ПСЖ

Во вторник, 11 февраля, пройдет первый матч между «Брестом» и «ПСЖ» в рамках 1/16 финала Лиги чемпионов.

Матч пройдет на Стад де Рудуру в Генгаме. Стартовій свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

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Главные тренеры определились со стартовыми составами своих команд.

Стартовые составы на матч «Брест» – «ПСЖ»: