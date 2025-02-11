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Молодежные турниры
11 февраля 2025, 17:55 | Обновлено 11 февраля 2025, 18:01
349
0

Стал известен состав Шахтера U-19 на матч против Хоффенхайма U-19

Подопечные Алексея Белика готовы к выходу в следующий раунд

11 февраля 2025, 17:55 | Обновлено 11 февраля 2025, 18:01
349
0
Стал известен состав Шахтера U-19 на матч против Хоффенхайма U-19
Дитмар-Хопп-Штадион

11 февраля состоится матч 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА, в котором сойдутся донецкий «Шахтер» U-19 и немецкий «Хоффенхайм» U-19.

Поединок пройдет на стадионе «Дитмар-Хопп-Штадион» в немецком городе Зинсхайм. Начало встречи - в 19:00 по киевскому времени.

Главный тренер команды Алексей Белик назвал стартовый состав команды.

Шахтер: Баглай, Дрозд, Милокост, Башмарин, Данковский, Давыденко, Тютюнов, Бундаш, Ломага, Цуканов, Галонский.

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Хоффенхайм Шахтер Донецк Шахтер Донецк U-19 Юношеская лига УЕФА Хоффенхайм - Шахтер Хоффенхайм U-19 стартовые составы Алексей Белик
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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