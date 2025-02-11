Стал известен состав Шахтера U-19 на матч против Хоффенхайма U-19

11 февраля состоится матч 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА, в котором сойдутся донецкий «Шахтер» U-19 и немецкий «Хоффенхайм» U-19.

Поединок пройдет на стадионе «Дитмар-Хопп-Штадион» в немецком городе Зинсхайм. Начало встречи - в 19:00 по киевскому времени.

Главный тренер команды Алексей Белик назвал стартовый состав команды.

Шахтер: Баглай, Дрозд, Милокост, Башмарин, Данковский, Давыденко, Тютюнов, Бундаш, Ломага, Цуканов, Галонский.