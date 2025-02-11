Миколенко назвал лучшего спортсмена в Украине. Есть какие-то сомнения?

Фулбек сборной Украины и английского «Эвертона» Виталий Миколенко назвал лучшего спортсмена в Украине. Миколенко выделил боксера Александра Усика.

«Усик лучший спортсмен на данный момент в Украине. Александр это лучший боксер в мире. Усик также был на передовой неоднократно. Можно помогать как и морально, так и материально – он это делает», – сказал Миколенко.

Ранее украинский боксер Александр Усик, который является чемпионом мира в хевивейте по версиям WBA, WBO, WBC и IBO, был признан лучшим бойцом 2024 года по версии журнала The Ring.