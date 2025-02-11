Новичок Кривбасса рассказал, почему решил перебраться в УПЛ

Новичок криворожского «Кривбасса», нигерийский полузащитник Фердинанд Икенна, рассказал, почему решил перебраться в Украину.

– Фердинанд, поздравляем в красно-белой семье. Какие твои первые эмоции?

– Я узнал о предложении от «Кривбасса» несколько дней назад. Сразу понял, что это хороший вариант для меня. Ознакомился с историей клуба. «Кривбасс» – это возможность для меня двигаться вперед. Не могу дождаться момента, чтобы показать все, на что я способен на поле.

– Успел ли уже познакомиться с новыми партнерами по команде?

– Да, и я сразу нашел общий язык с африканскими игроками «Кривбасса». Все отлично.

– Что знал об украинском чемпионате?

– В Украине сильный чемпионат, в котором могут развиваться молодые и многообещающие игроки. У них есть все шансы прогрессировать, ведь у УПЛ скорый футбол.

– Уже знаешь, что у «Кривбасса» лучшие болельщики в мире?

– Да, и я очень жду дебюта за главную команду перед криворожскими болельщиками. Буду отдаваться полностью, чтобы показать свои возможности.